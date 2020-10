La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo ha annunciato quche verrà prorogata la cassa integrazione per 18 settimane. Mercoledì sentirà sindacati e Confindustria per discuter la proroga della cassa integrazione e un eventuale ulteriore blocco dei licenziamenti: «Tra i rifinanziamenti complessivi tra decreto e legge di Bilancio, ci sarà anche quello per 18 settimane di Cig. Sentiremo le parti sociali mercoledì prossimo, anche sul blocco dei licenziamenti» ha detto a In Blu radio, canale della Conferenza episcopale italiana.

Quella sul blocco dei licenziamenti ha detto ancora è «una riflessione che stiamo facendo perché c'è stato un aumento dei contagi, alcune attività non stanno riaprendo e altre vedono parziali chiusure» perciò «dobbiamo tutelare i lavoratori e le imprese con interventi che tendono a salvaguardare le attività produttive e soprattutto le famiglie».

Domani intanto dovrebbe arrivare in Gazzetta ufficiale il decreto con i ristori per i settori colpiti dalla nuove chiusure. Catalfo domenica ha scritto su Facebook di essere al lavoro da sabato con l’Inps per l’emergenza dei lavoratori intermittenti: «ci sarà un’ulteriore indennità per i lavoratori che operano nei settori più in difficoltà, come gli stagionali del turismo, gli intermittenti, i lavoratori dello spettacolo e dello sport». Così come detto «Inoltre, è prevista un’altra mensilità di Reddito di emergenza. Mai come adesso è fondamentale continuare a garantire il massimo sostegno alle fasce di popolazione che più stanno risentendo degli effetti della pandemia». A questo si affiancherà una proroga della «Cassa integrazione Covid».

