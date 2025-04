Il sottosegretario nega il coinvolgimento suo e del dipartimento per Comolake. Ma una mail della moglie lo smentisce. Lisa Giussani ha inviato per l’edizione 2024 all’organizzatore Fragassa un elenco di società interessate a sponsorizzare

«Caro Erminio, questo è l’elenco delle aziende interessate a partecipare a ComoLake. Ti chiederei il recapito telefonico della persona che si occuperà della gestione di questi contatti, in modo tale da poterci interfacciare. Un caro saluto». Così Lisa Giussani, avvocata e moglie del sottosegretario alla trasformazione digitale Alessio Butti, scriveva a giugno del 2024 a Erminio Fragassa, presidente di Micromegas. La società che organizzava l’evento Comolake.

L’elenco in questione, allegato alla mail, è una sfilza di aziende pubbliche e private da contattare per sponsorizzare il grande evento amato da Butti, che l’anno scorso ha ottenuto incassi per circa 2,5 milioni di euro.

La lista con i contatti delle società nasconde un conflitto di interessi gigantesco, perché dimostra che la consorte di Butti si è attivamente impegnata nell’organizzazione di un evento commerciale, a cui hanno partecipato sia il marito sottosegretario che ha le deleghe all’innovazione a Palazzo Chigi sia aziende del digitale che da quel dipartimento possono dipendere per appalti e legislazione.

Non solo. L’allegato mandato da Giussani a Fragassa tira in ballo anche Serafino Sorrenti, superconsulente di Butti a Palazzo Chigi a 130mila euro l’anno. Risulta a Domani che alcune società (anche pubbliche) siano state sondate direttamente da lui. Il capitolo degli sponsor suggeriti dalla moglie si aggiunge dunque a quello, già svelato ieri da questo giornale, del tariffario proposto alle aziende per gli incontri a ComoLake 2025 con il dipartimento affidato a Butti.

La reazione allo scoop

Andiamo con ordine. Dopo l’articolo di questo giornale e quello del Fatto quotidiano sugli incontri a pagamento per il Comolake previsto per l’ottobre 2025 per confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha smentito «in modo fermo e categorico quanto riportato in merito alla presunta partecipazione a un sistema di incontri “a pagamento” o di “consulenze” con esponenti istituzionali». Anche se di consulenze nessuno ha mai parlato. E poi la nota aggiunge: «Il Dipartimento non ha mai autorizzato – né era a conoscenza – del contenuto della brochure promozionale diffusa da un’azienda privata».

La prima conseguenza però c’è stata. Dopo le polemiche, infatti, la Micromegas di Fragassa ha rinunciato al mandato per l’organizzazione di ComoLake 2025: «Desideriamo esprimere le nostre più sincere scuse al dipartimento e al sottosegretario Alessio Butti per averli, loro malgrado, coinvolti in una vicenda che li vede completamente estranei». Quindi «la società Micromegas Comunicazione, titolare dell’organizzazione della manifestazione rimette il proprio mandato alla Fondazione stessa».

Questo per quello che riguarda la prossima edizione. I documenti, di cui Domani è venuto in possesso, però, confermano una commistione tra pubblico e privato nella precedente edizione.

La nota di Giussani

Il documento mandato dalla moglie di Butti (che ha sempre sostenuto che lui e il dipartimento erano estranei all’evento se non come ospiti) a Micromegas è infatti un elenco di aziende da contattare per proporre la partnership della kermesse organizzata nella favolosa cornice di Villa Erba. Ci sono due piccole sezioni nell’allegato Word.

La prima invita a contattare le aziende presenti con la formula «Come da accordi con il dott. Serafino Sorrenti», seguita da nomi di società e riferimenti telefonici, la seconda invece viene definito «l’elenco personale di Lisa (Giussani, ndr)». Contattata da Domani, Giussani dice: «Non ho mai avuto nulla a che fare con la sponsorizzazione né tantomeno con l’organizzazione di ComoLake. Non ho mai contattato alcuna azienda».

Di certo l’avvocata Giussani è di casa al Comolake. Fin da quando si è tenuto per la prima volta nel 2023. L’ideatore è Raffaele Barberio, ex direttore del giornale online Key4biz e allora consulente di Butti per 80mila euro all’anno (prima della rottura del sodalizio). Un evento lobbistico sotto le insegne della grande manifestazione sull’innovazione.

Qui si inserisce la figura di Giussani, libera professionista con la passione per la politica. Nel 2012, Giussani è stata candidata al consiglio comunale di Appiano Gentile, comune di 7mila abitanti in provincia di Como, con una lista civica di centrodestra. Abbandonata la politica, si è dedicata alla professione di consulente giuridica.

A ComoLake, come raccontano testimoni, si è mossa da padrona di casa. Giussani spiega di aver avuto invece un ruolo minimale: «Sono stata contattata da Barberio e dal presidente di Micromegas perché avevano dei problemi a livello logistico. Ho partecipato a delle riunioni video per fornire informazioni per quanto riguarda gli alberghi, i catering, i fioristi. Gli organizzatori sono forti a Roma, ma a Como non avevano contezza di quella che era la situazione».

Quindi ribadisce: «Non conoscevo il programma né le aziende che avrebbero partecipato». Alla domanda «Ha mai parlato con Fragassa di aziende per la sponsorizzazione?», Giussani ha risposto categorica: «Assolutamente mai».

I documenti ottenuti da Domani, tuttavia, dicono altro. Oltre a contattare Fragassa con l’elenco di nomi e numeri suddivisi con Sorrenti, chiede contestualmente al presidente di Micromegas il recapito telefonico della persona che si occuperà di chiamare le aziende per conto della società romana. Non telefona lei, insomma, ma svolge una funzione di raccordo. A che titolo si muovesse Giussani non è dato saperlo.

Fatto sta che nella lista allegata da Giussani sono incluse sia aziende pubbliche che private operanti in vario modo nell’ambito della tecnologia e del digitale: la metà di quell’elenco – Fincantieri, Dell, Directa Plus, Ipzs, Lenovo, Novomatic, X metareal, Dxc – è diventata partner poi della manifestazione.

Il super consulente

E qui entra in scena un’altra figura centrale al dipartimento: appunto Serafino Sorrenti, l’attuale Chief information security officer (responsabile della sicurezza delle informazioni), in precedenza Chief innovation officer (responsabile innovazione) alla presidenza del Consiglio, a riporto del sottosegretario, e componente della segreteria tecnica istituita dal sottosegretario, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid).

Un cortocircuito dietro l’altro, insomma: l’Agid – di cui faceva già parte Sorrenti – risulta nell’elenco degli official partner 2024 (per la cifra di 15mila euro). Sorrenti è del resto un punto di riferimento per le aziende. Contattato da Domani, dice: «Mi occupo di altro, mai fatto ricerca di sponsor. Forse ho interloquito perché da parte degli organizzatori c’è stato qualche problema. Ma se avessi fatto altro, sarei stato incompatibile». E per quale motivo è stato chiamato da alcuni partecipanti di un evento privato? «Ripeto c’erano dei problemi e si rivolgevano a noi perché il dipartimento ha dato il patrocinio».

Insomma, l’evento era privato e veniva interpellato l’ente patrocinante. Del resto la questione non riguarda la ricerca diretta degli sponsor, ma la fornitura di “contatti utili” da girare a Micromegas. «Incontro e ricevo quotidianamente stakeholder», si limita a commentare. Il sottosegretario Butti, interpellato da Domani sul caso, replica: «Il dipartimento e i suoi esperti non fanno alcun tipo di attività commerciale».

Resta che il consulente è molto stimato da Butti, che lo considera il vero punto di riferimento per alcune questioni. Proprio il sottosegretario gli ha garantito un aumento di stipendio: dal settembre 2024 (ma con dpcm risalente a inizio luglio) c’è stato il cambio di ruolo e il compenso è salito da 110mila euro a 130mila euro all’anno.

Così all’ultimo ComoLake è andato con gradi ancora più prestigiosi.

