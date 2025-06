Cattolica e di sinistra, arriva un’altra start-up politica per la quarta gamba del centrosinistra. Con Ciani, Tarquinio e Chiorazzo. In platea Boschi (Iv) e Bonafoni (Pd)

Nei banchi della prima fila della sala stampa di Montecitorio, a destra c’era Maria Elena Boschi, a sinistra c’era Marta Bonafoni. La prima è la numero due di Italia viva, da sempre dirigente di fiducia di Matteo Renzi, oggi papabile leader di una lista di centro moderato alleato al centrosinistra: toccherebbe a lei perché l’ex premier è un leader divisivo, e poi non si può sovraesporre per non irritare l’altro ex premier, Giuseppe Conte. La seconda, Bonafoni, è la coordinatrice della segreteria del Pd, la più ascoltata nello strettissimo giro di quelli di cui si fida Elly Schlein. L’occasione era la presentazione della Rete civica solidale. Sono stati invitati tutti i leader del centrosinistra. Che siano arrivate le due donne non è un caso: in vista della coalizione per le politiche del 2027, la rete nascente è una delle tante start-up di centro. Boschi ha presenziato e portato gli omaggi di Iv. Chissà che non finiscano tutti nella stessa lista civica nazionale. Ci vorrebbe un miracolo.

Lista o indipendenti Pd

Altrettanto ha fatto Bonafoni: perché i protagonisti di questa rete potrebbero anche finire “ospiti” indipendenti nelle liste del Pd, irrobustendone le percentuali. Del resto i due cerimonieri della conferenza stampa erano Paolo Ciani, segretario di Demos ed eletto deputato del Pd come indipendente, e Marco Tarquinio, già direttore di Avvenire, eletto eurodeputato del Pd, anche lui come indipendente.

Certo, Ciani ha spiegato che sarà una rete di «persone» (termine qui molto usato, la matrice di molti è il «personalismo comunitario» di Emmanuel Mounier) che «in un tempo di ego smisurati, di mentalità della forza e dell’io, di società fortemente individualiste» vogliono «costruire un “noi”, non un capo che comanda ma persone che si mettono insieme per costruire un luogo aperto accogliente e dialogante». A occhio un’antropologia politica opposta a quella di Renzi. Per Tarquinio, che pure ha fatto gli auguri a tutti i concorrenti al centro, «è un bene che cento fiori fioriscano», qui invece la citazione è di Mao, «noi però nasciamo dall’unione di esperienze politiche e amministrative, non da una scissione»: stoccatina.

Da Ciani un altra sottolineatura: «Vedo che ci sono iscritti al Pd che vogliono fare liste civiche», l’allusione è a un assessore romano recentemente fattosi avanti, «fra noi non c’è nessun iscritto al Pd, e certo non vogliamo fare una corrente del Pd», riferimento a chi sostiene che i pacifistissimi Ciani e Tarquinio siano i migliori interpreti della linea Schlein.

Centristi ma non moderati

Intanto nasce un nuovo contenitore, chi conterrà si vedrà. Fra il pubblico, insieme a molti amministratori, c’erano la filosofa Donatella Di Cesare, lo storico Luca Riccardi, l’ex viceministro Mario Giro, il coordinatore di Italia in comune, Alessio Pascucci. Intervenuti in collegamento il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e la presidente dell’Umbria, Stefania Proietti. In presenza Giuseppe Irace, segretario di Per-Persone e comunità, rete campana che collega decine di amministratori: «Manca un soggetto politico capace di esprimere una radicalità sociale autentica e popolare». E Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata: «C’è uno spazio che va colmato, serve rimettere insieme coloro che oggi non sono rappresentati da partiti tradizionali e per questo scelgono di non votare». Ha chiesto «un centrosinistra rinnovato». Con cognizione di causa, visto che lì da lui la coalizione è riuscita a prendere due pali consecutivi, prima alla regione, con l’alleanza nel formato Pd-M5s, poi al comune di Matera, con un candidato Pd ma disconosciuto dal Pd che capitanava una coalizione con Azione e Iv.

Nel documento fondativo viene descritta una rete di cattolici civici impegnati, che si sono già «messi in gioco», insomma già fanno politica a sinistra, ma «fuori dai partiti rappresentati in parlamento». E che sono «chiamati all’impegno da una formazione cristiana e laica accomunata ai grandi valori costituzionali della nostra democrazia». Si collocano al “centro” per convenzione, ma è francamente difficile definirli moderati. Sono radicali, in alcuni casi anche molto. La matrice bergogliana è chiara: sulla pace, sulle disuguaglianze, sul lavoro «che o è dignitoso o è sfruttamento», «non è tollerabile la moderna schiavitù che vive chi lavora ma rimane povero, chi produce ma non beneficia della giusta parte della ricchezza e del valore prodotto».

