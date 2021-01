La riapertura delle scuole superiori slitterà all’11 gennaio, almeno al momento. A quel punto, le scuole saranno comunque frequentate in presenza solo al 50 per cento. Le elementari e le medie riprenderanno invece le lezioni al 7 gennaio, ma con la didattica a distanza. È quanto ha deciso il consiglio dei ministri nella riunione notturna.

Spostamenti limitati

È stato invece confermato il divieto di spostarsi tra regioni e province autonome diverse, fino al 15 gennaio. Come sempre, si potrà viaggiare per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro nella propria residenza o domicilio. Ma non si potrà raggiungere la seconda casa se è in una regione diversa.

Weekend arancione

Il weekend del 9 e del 10 gennaio tutta Italia sarà zona arancione. Significa, fra le altre cose, che non si può lasciare il proprio comune. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai comuni con popolazione fino ai 5mila abitanti, entro 30 chilometri dai confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

L’indice Rt

Già l’8 gennaio è previsto un aggiornamento dei dati sull’andamento del contagio in Italia. Il consiglio dei ministri ha anche deciso un abbassamento delle soglie dell’indice Rt, oltre le quali scattano nuovi limiti e restrizione, facendo “cambiare colore” alle varie regioni o province autonome.

