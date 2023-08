Un dogma istituzionale è che delle parole del presidente della Repubblica si prende atto, non si commentano. Così ha dovuto fare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ascoltando il discorso di Sergio Mattarella alla chiusura del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione.

Mattarella ha richiamato in modo forte e non fraintendibile il governo rispetto del perimetro istituzionale minimo, quello fissato dai principi costituzionali non derogabili a prescindere dal colore politico del governo: l’antifascismo e il ripudio per qualsiasi forma di discriminazione. E l’avviso è arrivato forte e chiaro a palazzo Chigi, ancora silente nonostante il dibattito pubblico infuri e Fratelli d’Italia ribolla.

In un discorso rotondo e senza eufemismi, Mattarella ha invitato a «rispettare le diversità», contro ogni odio e razzismo, e ha inteso le migrazioni come «movimenti globali che devono essere affrontati per quello che sono e non vengono cancellati da muri e barriere». Il presidente si è espresso a parole ma anche coi gesti, visto che nel pomeriggio è andato a deporre una corona di fiori sulla tomba di don Giovanni Minzoni sacerdote vittima delle squadracce fasciste di cui ricorre il centenario.

Un segnale forte, che dovrebbe servire a mettere un freno agli sbandamenti del governo sul tema del negazionismo storico e di rigurgiti razzisti, avallati da una parte del partito di Meloni.

Il caso Vannacci, infatti, è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi che hanno lasciato intravedere una scia chiara: lo scivolamento sempre più spinto verso destra da parte del governo.

Il post-fascismo

Del resto, negli ultimi mesi è stato uno stillicidio continuo di dichiarazioni. Il primo segnale, tanto più grave perchè pronunciata dal presidente del Senato Ignazio La Russa, è stato su via Rasella e l’attacco partigiano «pagina tutt’altro che nobile», parlando degli ufficiali tedeschi come di «una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS». Poi il comunicato della stessa Meloni, in cui si ricordavano i martiri delle fosse Ardeatine «massacrati solo perché italiani» senza dire che vennero scelti tra gli antifascisti romani.

Poche settimane fa, una dimenticanza simile sulla strage di Bologna, che la premier definì genericamente «terroristica» e senza il connotato di neofascista, come confermato da sentenze definitive.

Ad alzare ulteriormente il livello di allarme al Colle, però, sarebbe stata la gestione dell’affare De Angelis.Ci sarebbe infatti stato lo scudo di palazzo Chigi e delle sorelle Meloni dietro al mancato allontanamento da ruoli istituzionali del responsabile della comunicazione della regione Lazio, Marcello De Angelis, che in un post su Facebook in cui negava la matrice neofascista della strage di Bologna. Da ultimo è arrivato il libro del generale Vannacci, con la sua rivendicazione del diritto all’odio e gli insuti omofobi e razzisti. La linea istituzionale e la presa di distanza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, infatti, sono risultate isolate e anzi quasi simentite dal partito di Meloni, con il fedelissimo Giovanni Donzelli in difesa di Vannacci.

Non è dato sapere se da piazza del Quirinale ci fosse l’aspettativa di un intervento esplicito di Meloni sia sul caso Vannacci e su quello di De Angelis, certo è che su entrambi l’inazione di Meloni è pesata.

L’ambivalenza

Di qui la scelta di intervenire del Colle: sempre muovendosi al di sopra della dialettica politica tra maggioranza e opposizione, il discorso di Rimini è servito a rimettere in chiaro i confini costituzionali, ma anche a richiamare ad una maggiore istituzionalità.

Lo stop ha provocato rabbia e frustrazione a palazzo Chigi, perchè mette il dito in una piaga aperta per Meloni. La premier, infatti, si trova davanti a un bivio tra il richiamo forte delle radici politiche e la necessità di un contegno istituzionale.

Dentro le file storiche di Fratelli d’Italia, infatti, è noto che la posizione di Vannacci sia se non maggioritaria certamente ben radicata, tanto da aver solleticato l’iniziativa della galassia dell’ex destra sociale. Con il rischio della nascita di un blocco a destra della destra meloniana che raccolga i delusi dal moderatismo del governo.

La premier è decisa a impedire la diaspora del suo elettorato storico e che si apra una guerra alla sua destra, ma è consapevole che intervenire personalmente sul terreno dell’identitarismo postmissino sarebbe impossibile. I prossimi mesi, infatti, saranno complicatissimi a causa della finanziaria, delle strettoie diplomatiche europee e di molti provvedimenti da approvare. Tutti dovranno passare dalla necessaria firma del Colle, il cui ruolo è diventato anche quello di indispensabile garanzia sulla solidità internazionale dell’Italia, soprattutto per partner sospettosi come la Francia. Per questo i rapporti tra palazzo Chigi e il Quirinale devono essere sempre, almeno formalmente, improntati alla distensione e alla condivisione di come intendere il perimetro istituzionale.

Se Meloni cavalcasse l’onda De Angelis-Vannacci, invece, la paura è che Mattarella possa diventare il controcanto del governo. Un richiamo costante ai principi costituzionali che nuocerebbe all’esecutivo, aprendo un fronte ideologico scivoloso.

Così la premier è rimasta bloccata. Non può soffiare sul fuoco della sua base, come forse vorrebbe fare, per lucrare consensi; a maggior ragione non intende sposare la linea Crosetto, perchè sarebbe letto come un tradimento e sarebbe un danno elettorale.

Lo stesso effetto di rabbiosa frustrazione, però, si avverte anche nella Lega. Matteo Salvini, che da ministro ha maggiore agibilità politica rispetto alla premier ed è già in campagna elettorale per le europee, si è mosso in maniera più esplicita nel suo endorsement a Vannacci ma anche con la richiesta di una linea ancora più dura sui migranti nel prossimo. Per questo il richiamo del Colle è risuonato anche per lui: Nessun partito di governo, infatti, può permettersi sbandamenti estremisti in una fase così delicata.

In questa impasse, il governo deve guardarsi anche dalle opposizioni. Se fino ad oggi la linea sulle armi derivante dal sostegno all’Ucraina aveva avuto una condivisione di massima, ieri la segretaria del Pd Elly Schlein ha mandato un avviso preciso. Alla domanda se condividesse la linea del tedesco Olaf Scholz, che ha rinviato di cinque anni l'obiettivo del 2 per cento del Pil di spesa militare concordato con la Nato, Schlein ha risposto un secco sì. E’ il sintomo che qualcosa si sta muovendo, sia sullo scenario internazionale che su quello interno, sulla questione della corsa agli armamenti. Anche di questo Meloni dovrà tenere conto, fissando l’agenda di lavoro dei prossimi mesi.

