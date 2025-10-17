L’accusa di sessismo e la sfida della piazza, il momento nero di Landini “il rosso”

Il segretario della Cgil si difende dall’accusa di sessismo da parte di Giorgia Meloni. E prepara la piazza di sabato 25 ottobre. Una prova di forza del sindacato, una convocazione solitaria e identitaria, stavolta contro la manovra e su una piattaforma di rivendicazioni salariali. Ma c’è anche la pace e il no al riarmo. Scommettendo sul ritorno in piazza della marea dei pacifisti