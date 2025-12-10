Venerdì la protesta della cgil

Landini sfida Meloni con lo sciopero: «Però non mi candido»

Daniela Preziosi
10 dicembre 2025 • 20:35

Il leader sindacale: «Nel 2027 non correrò alle politiche». Cortei nelle città, no di Uil e Cisl. Pd e M5s stavolta più tiepidi 

Maurizio Landini non intende candidarsi con un partito di centrosinistra. Il segretario della Cgil sceglie un programma di satira, Un giorno da pecora (Radio 1), alla vigilia dello sciopero generale – venerdì, con manifestazioni in mattinata in tutta Italia, escluso il trasporto aereo che farà sciopero il 17 dicembre e l’Atac di Roma, che si è fermata martedì scorso – per smontare quella che sarà di sicuro una contestazione della destra. Non ha mai negato la «politicità» dell’azione del sindacat

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.