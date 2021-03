La settimana scorsa si erano trovati d’accordo sulla possibilità di riaprire i ristoranti per cena nelle zone con un rischio di contagio più basso. Nei giorni scorsi il segretario della Lega Matteo Salvini e il presidente dem dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini si sono di nuovo alleati a distanza in favore dell’acquisto del vaccino russo Sputnik, le cui dosi sono state comprate dalla Repubblica di San Marino.

Se Salvini ha incontrato i vertici sanmarinesi, Bonaccini ha fatto sapere che ne parlerà con il neo-commissario Francesco Paolo Figliuolo: «Se il vaccino è valido, acquistiamolo anche noi. Voglio chiarezza sullo Sputnik» ha detto, incassando il plauso della Lega nella sua regione.

L’asse è inedita: Bonaccini è stato il campione del Partito democratico che un anno fa ha sconfitto da solo – vale a dire senza l’alleanza con il Movimento 5 Stelle – la Lega che puntava a conquistare per la prima volta la rossa Emilia.

Tanto che, la settimana scorsa, lo stesso Bonaccini ha rivendicato la distanza politica dal Carroccio: «Credo di aver dimostrato di poter battere Salvini e, quando si volterà per le politiche, Lega e Pd torneranno ad avere le idee diverse». Tuttavia - ed è il «ma» la riflessione più interessante- «Non vedo perché non si possa discutere e dialogare anche con un avversario politico, se dice cose che credo possano essere sensate». Per di più ora che Lega e Pd sono forzosamente alleati nel governo istituzionale di Mario Draghi.

In vista del congresso

L’esigenza di Bonaccini è duplice. Quella più impellente riguarda la situazione interna della sua regione: l’Emilia Romagna non riesce a uscire dall’emergenza Covid, Bologna e Modena sono già diventate rosse e l’intera regione potrebbe seguire da lunedì prossimo.

Anche da questo nasce un intervento così duro del governatore, con l’appello al governo per chiedere un passo avanti e uno scatto di velocità nella politica delle vaccinazioni. E pazienza se le sue dichiarazioni così in linea con la Lega hanno fatto infastidire i vertici romani del partito.

L’altra esigenza, invece, è più politica e ha come finalità ancora non dichiarata ma ormai nelle idee di molti – con la corrente ex renziana di Base riformista in testa – di incoronare Bonaccini come il competitor naturale di Nicola Zingaretti alla segreteria del Partito democratico.

I due non potrebbero essere più diversi: Bonaccini il vincitore solitario che ha dimostrato che il centrodestra si può battere anche senza i grillini; Zingaretti il tessitore paziente di un’alleanza strutturale con i Cinque stelle (ormai sempre meno di lotta e sempre più di governo) come unica prospettiva percorribile per contrastare le destre.

In Bonaccini, il punto di congiunzione tra l’esigenza concreta di contrastare la pandemia e quella politica di attestarsi come voce alternativa si riassume in una parola: territorialità.

Dagli appelli al governo in favore delle riaperture per i ristoratori locali alle richieste di acquisire il nuovo vaccino russo, il minimo comune denominatore delle mosse di Bonaccini è la volontà di presentarsi come rappresentante della miglior amministrazione locale, l’istituzione che più di tutte conserva ancora la fiducia dei cittadini e che viene percepita vicina.

Non a caso intorno al presidente emiliano si stanno coagulando anche il cosiddetto “partito dei sindaci” - Giorgio Gori di Bergamo e Dario Nardella di Firenze in testa – che puntano a un’idea alternativa di guida del partito, più pragmatica e decisa nelle scelte, ma anche più costruita sul leader. Ovviamente il progetto convince soprattutto gli ex renziani, che riprenderebbero il filo di quello che era stato il progetto proprio di Matteo Renzi del “sindaco d’Italia”.

Proprio in questo disegno si spiega anche la convergenza di Bonaccini con la Lega, che ha il suo baluardo nelle amministrazioni del nord “produttivo” e su spinta delle quali è entrato nel governo Draghi.

La linea, però, è sottile sia per Bonaccini che per Salvini: nessuno dei due ha interesse a schiacciarsi sulle posizioni dell’altro, con il rischio di diventare subalterno.

