Le democrazie europee sono in balia di venti di tempesta che convergono nella minaccia di travolgere i fondamenti dei nostri sistemi politici. Da ovest, spira il tecno-cesarismo di Donald Trump, che mina alle fondamenta la cultura dei diritti, della partecipazione, del riconoscimento delle diversità e promuove un modello di sviluppo fondato sul primato dell’innovazione tecnologica funzionale al consolidamento di disegni autoritari, sulla difesa degli oligopoli, sulla deregolamentazione economica e ambientale.

Da est, l’autocrazia bellicista di Vladimir Putin sferza il vecchio continente, disvelando l’inconsistenza politica di una Unione europea neoliberista, che risponde all’incertezza concentrando i poteri decisionali e che pensa di mettersi al riparo dalle raffiche di vento convertendo sforzi e investimenti per la transizione ecologica nella corsa al riarmo degli stati nazionali.

Non basta, i venti di tempesta alimentano la marea della dinamica autoritaria: erosione degli spazi di libertà, criminalizzazione del dissenso, distruzione della cultura dei diritti e della partecipazione, indebolimento delle istituzioni, colpevolizzazione della povertà. Una marea che sposta il senso comune, indebolendo la consapevolezza collettiva delle ragioni che hanno portato alla conquista dei diritti civili, sociali e politici.

Verso le amministrative

È in questa tempesta che si terranno le prossime elezioni amministrative in Italia: coinvolgeranno 461 comuni, in tre tornate elettorali. Il 4 maggio andranno al voto i cittadini di tutti i comuni del Trentino-Alto Adige, compresi i due capoluoghi di provincia Bolzano e Trento, il 13 e 14 aprile quelli di quattro comuni del Friuli-Venezia Giulia, tra i quali Pordenone e Monfalcone, e il 25 e 26 maggio quelli di 131 comuni, tra i quali Taranto, Genova, Matera, Nuoro, Ravenna.

Proprio in questo contesto, le elezioni comunali assumono un valore strategico fondamentale come occasione per iniziare a incrinare la dinamica autoritaria, a patto che i Consigli comunali si popolino di eletti che concentrano le proprie energie su tre questioni.

Politica di coesione

In primo luogo, il contrasto all’accentramento della politica di coesione, affinché riprenda il moto delle politiche sensibili ai luoghi, come metodo di policy che apre spazi di partecipazione e che fonda la propria azione sulla costruzione di assetti istituzionali funzionali a rispondere a bisogni diversificati, piuttosto che costringere i bisogni dentro regole e risposte decise da tecnocrazie autoreferenziali.

La recente collocazione della politica di coesione dentro le politiche nazionali, dice che la direzione antideloriana verso la quale va l’Europa è opposta a questo metodo. Si sacrificano gli spazi di partecipazione e si assume come parametro di valutazione la spesa per la spesa piuttosto che il raggiungimento di risultati attesi definiti attraverso arene deliberative territoriali capaci di contrastare l’alienazione politica che alimenta le tentazioni autoritarie.

Spazi di conflitto e incontro

In secondo luogo, la preservazione di spazi di conflitto e di incontro tra movimenti sociali e istituzioni. Mentre a livello nazionale ed europeo la protesta viene criminalizzata e la proposta della cittadinanza attiva annichilita, nella pratica democratica municipale è possibile tenere aperto questo spazio.

I comuni possono essere laboratori dove sperimentare la co-progettazione delle politiche pubbliche, coinvolgendo associazioni e gruppi informali di cittadini. Questa collaborazione permette di integrare nelle pratiche istituzionali l’energia creativa, la capacità di mobilitazione e le istanze radicali che emergono dai movimenti, evitando che queste forze restino confinate in una dimensione antagonista o che vengano marginalizzate.

Infine, le elezioni comunali rappresentano un’opportunità cruciale per favorire l’emergere di una classe dirigente che provenga dalla società civile: agenti di cambiamento che hanno maturato competenze ed esperienze nell’impegno civico e possono portare nelle istituzioni la loro diversità di sguardi e le loro battaglie concrete.

È in questa direzione che si muove la campagna “Facciamo eleggere” promossa da Ti candido e dal Forum disuguaglianze e diversità. Una campagna che mira a individuare e sostenere alle elezioni amministrative candidate e candidati portatori di pratiche politiche anti-autoritarie, fondate sulla partecipazione, l’inclusione, la giustizia sociale e ambientale.

