Vannacci snobba la Lega. E sul Veneto Salvini promette l’impossibile

Come da pronostico, lo si è notato di più perché non è andato. Il generale ed eurodeputato, nonché vicesegretario della Lega Roberto Vannacci non si è presentato al fortino storico del partito in via Bellerio per il federale convocato da Matteo Salvini. All’inizio si era vociferato di un suo possibile collegamento telefonico, invece nemmeno questo è stato possibile. Ufficialmente, colpa degli impegni al parlamento europeo in quel di Strasburgo. Ufficiosamente, la sua assenza mostra quanto Vannac