La legge per eleggere i presidenti di regione piace a La Russa e sarebbe compatibile con il premierato. Forza Italia punta su D’Attis in Puglia e a superare Fratelli d’Italia

Non sembra mai il momento giusto per parlare: di legge elettorale. Annoia gli elettori e provoca dissidi interni perché ogni partito è alla ricerca dell’alchimia perfetta per valorizzare la propria percentuale. Eppure dentro i ranghi di Fratelli d’Italia sta prendendo corpo una suggestione dal sapore passato e che si chiama Tatarellum. Ovvero, la legge per l’elezione dei governatori regionali approvata nel 1995 che porta il nome del suo primo firmatario, il deputato pugliese di Alleanza Nazionale Pinuccio Tatarella oggi considerato padre nobile del partito di Giorgia Meloni.

La legge, in uso da trent’anni, è la preferita del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che non dimentica mai di ricordarla tra gli elementi fondamentali dell’eredità di Tatarella. Anche nelle ultime dichiarazioni di Meloni si possono leggere suggestioni che vi rimandano. La norma prevede l’elezione diretta e congiunta del presidente della regione e del Consiglio regionale, proporzionale con premio di maggioranza e un sistema di listini.

«C’è l’indicazione del candidato e il meccanismo del listino non dovrebbe scontentare gli alleati», è il ragionamento di una fonte meloniana, secondo cui la premier non intenderebbe incaponirsi sulle preferenze. «E dovrebbe piacere anche a Elly Schlein, che potrebbe svuotare i Cinque stelle», è il ragionamento. Per ora non è nulla di più che un’ipotesi, anche perché nel fine settimana la premier ha detto che «le leggi elettorali sono di competenza parlamentare, non c’è nessuna iniziativa del governo. Sarebbe positivo avere una legge elettorale che vada bene anche quando venisse approvato il premierato».

Un pregio che ha il Tatarellum, ammesso che il premierato, che pure ha un futuro incerto, rimanga nella forma sin qui arrivata in parlamento. Inoltre si tratta di una legge ormai ben rodata, mentre nuove soluzioni, tutte da inventare, avrebbero per loro natura un alto tasso di imprevedibilità.

Le regionali

E proprio il Tatareullum verrà presto messo in funzione alle prossime regionali. Lo schema di candidature su cui si ragiona nel centrodestra è un 3-1-1: Marche, Toscana e Campania a FdI; il Veneto alla Lega e la Puglia a Forza Italia. Questa sarebbe la soluzione che creerebbe meno frizioni, anche se i Fratelli d’Italia si troverebbero costretti a rinunciare al colpo grosso al Nord, rimandato in vista della futura corsa per la Lombardia. Se così fosse, i candidati meloniani sono pronti: Francesco Acquaroli per tentare il bis nelle Marche; Edmondo Cirielli in pista in Campania e Alessandro Tomasi in Toscana. In Veneto Raffaele Speranzon dovrebbe farsi da parte per lasciare il posto a un leghista benedetto da Luca Zaia, in Puglia invece viene dato come candidato certo il forzista Mauro D’Attis.

Se gli accordi venissero rimescolati, invece, per la Puglia FdI ha pronto Francesco Ventola, vicino al commissario europeo Raffaele Fitto che nella sua regione ha vinto il 90 per cento dei congressi locali, sbaragliando la concorrenza di Marcello Gemmato.

Considerato tra i nomi in ascesa dentro il partito nazionale, Gemmato è poco amato a livello locale e la sua immagine è stata appannata da una serie di inchieste giornalistiche. «Stiamo lavorando alla lista e puntiamo a superare quella di FdI», anticipa una fonte azzurra locale. Difficilissimo ma non impossibile, viste le divisioni nel partito di Meloni. Per evitare lo smacco, Fitto è intenzionato a tenere d’occhio, pur da Bruxelles, la composizione della lista.

© Riproduzione riservata