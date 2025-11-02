Il mondo della cultura e dell’audiovisivo si mobilita contro i tagli previsti dalla legge di bilancio al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’audiovisivo

false false

Superate le diecimila firme in meno di quarantotto ore per la “Lettera per il cinema”, l’appello promosso da Cultura Italiae a sostegno del settore audiovisivo italiano e contro i tagli previsti nella legge di bilancio. L’iniziativa, che ha raccolto l’adesione di attori, attrici, registi, produttori, sceneggiatori, maestranze, critici e intellettuali, chiede al governo di rivedere la norma che riduce drasticamente le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’audiovisivo (Legge 220/2016).

Un taglio senza precedenti

Secondo la proposta di legge di bilancio, il Fondo cinema subirebbe una riduzione di circa 450 milioni di euro nei prossimi due anni, con stanziamenti pari a 190 milioni nel 2026 e 240 milioni nel 2027.

Un taglio che — denunciano Agis, Anec, Acec e Fice — mette «a rischio migliaia di lavoratori, schermi e comunità, annientando un presidio sociale e culturale».

© Riproduzione riservata