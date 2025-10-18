la deriva autoritaria

«Libertà a rischio», «Tu deliri», Schlein e Meloni alzano il tiro

Lisa Di Giuseppe
18 ottobre 2025 • 21:19

Dal palco della convention dei socialisti europei la leader dem ha attaccato l’esecutivo. Immediata la risposta della leader di FdI: «Getti ombre inaccettabili sulla nazione»

Clima d’odio sì, ma creato da chi? Secondo Giorgia Meloni – che pure ha detto che le opposizione sono «peggio di Hamas» – da Elly Schlein che, dal palco dei socialisti europei di Amsterdam, ha detto che «la democrazia è a rischio e la libertà di stampa è a rischio quando l’estrema destra è al governo». Il caso è scoppiato dopo tre giorni di scambi serrati in cui Meloni ha sempre vestito i panni della vittima. Prima di Maurizio Landini che l’ha definita «cortigiana», poi, ieri, di Schlein, all’es

