Il senatore Roberto Marti e il deputato Salvatore Di Mattina hanno comprato il lido dei vip a Gallipoli, sborsando oltre 1,6 milioni di euro, sfidando il rischio delle gare che l'Unione europea impone alle concessioni demaniali. Gare che dovrebbero arrivare entro una manciata di mesi. Fra le resistenze del ministero guidato proprio da Salvini

Due parlamentari leghisti fanno shopping di concessioni balneari. Succede a Gallipoli, un tempo Capalbio dello Ionio, dove Roberto Marti, senatore, Salvatore Di Mattina, deputato, hanno comprato il lido dei vip a Gallipoli, già buen retiro di Romano Prodi: Lido Pizzo. E lo hanno fatto sborsando la bella cifra di oltre un milione e seicentomila euro, sfidando il rischio delle gare che l'Unione europea impone alle concessioni demaniali.

Gare che dovrebbero arrivare entro una manciata di mesi, fra le resistenze del ministero guidato proprio da Salvini. «Ma non ne abbiamo parlato con Matteo» assicura Marti, presidente della commissione cultura del Senato e segretario della Lega in Puglia, regione in cui i balneari sono un partito nel partito: era eletto qui Massimo Casanova, ex europarlamentare e patron del Papeete; e sono eletti qui Salvatore Di Mattina, deputato e proprietario di diversi stabilimenti balneari tra cui Punta della Suina (dove Salvini ricevette gli elettori durante il suo tour politico nel 2020), Gianni De Blasi, consigliere regionale con un lido a Leuca e ovviamente lo stesso Marti, appena entrato nel grande business delle concessioni balneari dalla porta principale, acquistando il controllo di uno dei più prestigiosi stabilimenti del Salento.

Una lobby che pesa in parlamento e nelle decisioni del ministero delle infrastrutture, che sta trattando con Bruxelles il dossier dei balneari.

La pineta

Lido Pizzo è un gioiello, letteralmente incastonato tra la pineta verde e la sabbia bianca della riserva naturale di Punta Pizzo con affaccio sulla baia di Gallipoli. È uno storico stabilimento balneare amatissimo dai vip: lo frequentava Prodi quando era presidente del consiglio, negli anni in cui Gallipoli era il collegio di Massimo D'Alema che trascorreva le vacanze in riva allo Ionio.

Lo frequentano tutt'ora Gianni Morandi e la famiglia reale del Belgio. La concessione è molto ampia, 5mila metri quadri distribuiti su circa 420 metri di fronte spiaggia, ma poco profonda: questo significa che i circa 330 ombrelloni sono tutti di prima o di seconda fila e costano tra i 40 e i 70 euro al giorno. In una sola giornata di alta stagione, lo stabilimento può incassare intorno ai 17.500 euro; il canone demaniale annuo, invece, secondo i dati del comune di Gallipoli aggiornati al 2023, ammonta a 7.303 euro e 64 centesimi.

Oggettivamente un bell'affare, tanto più che in questa stagione di crisi Lido Pizzo fa eccezione: basta aprire l'app di prenotazione per verificare che in questi giorni lo stabilimento è sold out e fino a settembre inoltrato gli ombrelloni sono in gran parte già prenotati.

L’affare

Titolare della concessione demaniale è la Torre Pizzo srl, di proprietà della famiglia Portaccio, che è proprietaria del terreno privato che si trova alle spalle della spiaggia, dove sorgono una masseria extralusso, un grande parcheggio e un chiosco ristorante a servizio dello stabilimento. Il 6 marzo scorso la Torre Pizzo srl ha effettuato un conferimento di ramo d'impresa a una nuova società, la Lido Pizzo beach srl, che ha tre soci: per il 34% la stessa Torre Pizzo srl, per il 33% la DafneHr srl (di cui sono soci alla pari il senatore Marti e la moglie) e per il 33% alla Sotur srl (di cui sono soci in parti uguali il deputato di Mattina, la sorella e i genitori).

In sostanza la famiglia Portaccio ha scorporato la concessione demaniale e l'ha trasferita a una nuova srl di cui poi ha venduto il 66% alle società dei due parlamentari. A quanto? «A questa domanda preferiamo non rispondere» taglia corto lo stesso Marti. Peccato che i bilanci invece parlino: nel bilancio della Torre Pizzo srl si chiarisce che «l'operazione di conferimento del ramo d'azienda ha generato una plusvalenza di euro 2.416.857 euro», il che significa che per ottenere il 33% della Lido Pizzo beach srl ognuno dei due parlamentari ha dovuto sborsare poco più di 800.000 euro a testa.

Una bella cifra, ma anche un bell'azzardo, considerando che in teoria lo stabilimento balneare pagato a così caro prezzo nel 2025 potrebbe passare di mano nel 2027, sulla base di una gara pubblica aperta al mercato: le regole le sta mettendo a punto proprio Salvini, nella sua qualità di ministro alle infrastrutture con delega al demanio marittimo.

Il ruolo di Salvini

I due parlamentari salviniani hanno parlato del futuro delle concessioni balneari con il capopartito prima di intraprendere un investimento così corposo? «Ma no, figuriamoci se abbiamo discusso di questo con Salvini» assicura Marti. «Quando ci saranno le gare, appena saranno chiare le regole, parteciperemo: in ogni caso la società conserverà la proprietà del chiosco ristorante, che sorge su terreno privato».

È chiaro però che la gallina dalle uova d'oro sta negli ombrelloni: poca spesa, molta resa. «Questo è vero» conferma Vincenzo Portaccio, titolare della e socio dei parlamentari. «Ma noi conserviamo comunque il chiosco ristorante e parte del parcheggio: al di là della Bolkenstein, qualcuno prima di partecipare alla gara per la concessione demaniale ci penserà due volte».

Concorrenza avvisata, mezza salvata: la concessione andrà a gara come tutte ma sfilarla di mano ai parlamentari leghisti non sarà affatto semplice.

