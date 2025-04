Il presidente Usa è un opportunista, che non mantiene promesse che non sia costretto a mantenere. La premier, e purtroppo l’Italia, non hanno la forza, in isolamento, di costringere nessuno

Se c’è una cosa che Donald Trump è riuscito a fare, è metterci tutti in caccia di una interpretazione delle sue azioni. Per citarne solo alcune: Trump psicopatico, o affetto da demenza senile (Trump re Giorgio, per vendetta della storia), Trump negoziatore spregiudicato che lancia «segnali costosi» (Nicola Lacetera su questo giornale), Trump eversore, Trump tiranno, Trump imperatore, arci-sovrano o ultra-sovranista, Trump strumento degli interessi economici di Elon Musk, e quindi realizzazione delle strutture impersonali della storia globale (Trump visto con le lenti di Hegel, secondo Sergio Labate, sempre su queste pagine).

Ma forse la spiegazione è ancora più semplice. Trump è quello che Hobbes nel Leviatano (1651) definiva lo stolto razionale (il rational fool), quello che suggerisce che non vale la pena di rispettare i patti quando non conviene, e tanto peggio per la giustizia. O meglio: lasciamo che siano altri a rispettarli mentre noi al momento opportuno li tradiamo, realizzando un vantaggio a spese altrui.

Violare le convenzioni

Ci sono molti esempi di questo modo di comportarsi nelle ultime azioni di Trump. Ne faccio due. Viola il patto esplicito stabilito dal suo predecessore e dall’Europa e implicitamente avallato da altri stati di sostenere l’Ucraina attaccata ingiustamente dalla Russia, con l’intento di spingere a una pace rapida e umiliante, lucrandoci economicamente e simbolicamente.

Viola il senso comune dell’economia globalizzata, che vede nella libera circolazione delle merci il volano necessario della prosperità, minacciando di tornare al protezionismo. Questi gli esempi eclatanti. Ce ne sono altri minori: l’anomalo colloquio con Volodymyr Zelensky, la svariate rotture dei cerimoniali e delle etichette.

La struttura generale è quella dello stolto razionale. Ci sono convenzioni che tutti rispettano (le norme del diritto internazionale, le leggi non scritte della decenza, le regole dell’assetto economico mondiale). Lo stolto viola queste convenzioni a suo vantaggio e costruisce questo vantaggio sul fatto che tutti gli altri, invece, rispettano le regole.

Vedere il bluff

In una parafrasi semplicistica, la risposta di Hobbes allo stolto suona così: provaci, ma ci riuscirai una volta sola. Poi verrai scoperto e nessuno vorrà più fare patti con te. Verrai ricacciato nello stato di natura, dove tutti potranno liberamente sfruttarti e pure ucciderti, se serve.

Con le parole di Hobbes: chi pensa di agire così «non può essere ricevuto in una società che si riunisce per la pace e la difesa, se non per errore di coloro che lo ricevono, né, una volta ricevuto, rimanere in essa senza che quelli vedano il pericolo del loro errore».

Detto altrimenti, Trump può stupire e indurre all’errore la prima volta. Poi s’impara come reagire. Vladimir Putin, per esempio, l’ha capito subito e forse lo stanno capendo le forze politiche che dirigono il colosso cinese. I due più grandi azzardi di Trump – la pace subitanea imposta agli ucraini e il protezionismo in un solo paese – sono ben presto diventati quel che erano, due bluff di un giocatore di poker di un saloon texano.

Naturalmente, tutto ciò non vuol dire che le cose siano risolte. Trump può avere altre carte in mano (per usare una metafora che parrebbe piacergli). Ma c’è una lezione da imparare. Se Trump è lo stolto razionale, la cosa migliore da fare è rispettare i patti e cacciarlo fuori dalla società politica, nello stato di natura.

Fuori di metafora. Trump non mina né la globalizzazione, né l’ordine internazionale liberal-democratico. Semmai, se ne approfitta, cercando di sfruttarli a suo vantaggio. Se quell’ordine si ristabilisce, garantendo il rispetto delle regole, tutelando il funzionamento delle istituzioni internazionali, reagendo alle minacce con gli strumenti che diritto e convenzioni internazionali mettono a disposizione, Trump, che non è pazzo, ma solo opportunista, riduce le sue pretese.

Una postulante a carta

In tutto questo, il viaggio di Giorgia Meloni non è la strategia migliore e non può essere vincente, in nessuno scenario possibile. Meloni va incontro allo stolto razionale cercando di farlo restare dentro la società politica, aprendogli fronti di credito, sperando che egli mantenga le promesse fatte a lei, quando disattende quelle fatte ad altri.

Questo non può funzionare, perché, appunto, Trump è un opportunista, che non mantiene promesse che non sia costretto a mantenere. E Meloni, e purtroppo l’Italia, non hanno la forza, in isolamento, di costringere nessuno. Meloni, dunque, rischia di creare un doppio guaio.

Indebolire chi può tenere a bada lo stolto razionale americano (il fronte di chi rispetta le regole dell’ordine internazionale) ed esporre il nostro paese all’ennesima figura di postulante alla corte di un monarca opportunista, dopo il pellegrinaggio a Mar-a-Lago per chiedere la liberazione di Cecilia Sala e la partecipazione sghemba alla cerimonia di incoronazione.

