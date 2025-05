«L’ultima sera che ho visto mio padre era un venerdì. Stavo per partire per Roma e quando sono tornata aveva poche ore di vita. Avevo appena accettato questa sfida ed era il momento dell’orgoglio: la figlia di un operaio in contesa per diventare sindaco della nostra città.

Mio padre Eugenio era un bravo giardiniere, sapeva lavorare nelle caldaie, metter mano nelle piscine». Il padre, custode del campo d’atletica di Villa Gentile, è una figura centrale: sempre dalla parte giusta, quella della democrazia, del progresso, della solidarietà, della giustizia. Di un’allegria misurata, di un’ironia sottile. Molto genovese.

Chissà cosa avrà pensato quando la figlia, Silvia Salis, ha iniziato ad andare in gabbia. Perché il martello si lancia dall’interno di una struttura che impedisce a quella sfera di sette chili di portar minaccia a chi sta nei pressi. In realtà cosa ha pensato è chiaro e noto: era contento. La gabbia era a quindici metri da dove abitavano.

Diversa e decisa

Una martellista, un’azzurra, una dirigente dell’atletica arrivata sino alla vicepresidenza del Coni, con la “stelletta” del vicariato, la numero due dello sport italiano dopo Giovanni Malagò.

Un itinerario diverso, singolare per chi oggi, a 39 anni, ha deciso di voler e poter amministrare una città di 560.000 abitanti dai problemi vecchi e nuovi. Solo il democristiano Giancarlo Piombino, agli esordi degli anni Settanta, può vantare una vittoria a un’età analoga.

Chi conosce Silvia Salis sin dalla più tenera età – in questo caso una sua antica maestra d’asilo, che la incrociò quando aveva tre anni – la definisce diversa, decisa. E altri testimoni, con il progredire dell’età, si allineano a questa prima impressione: in gabbia per allenarsi, fuori della gabbia per tutto il resto.

Pronta a reagire, tirando fuori le unghie, quando una tempesta doping sembrava abbattersi sull’atletica italiana per omessi controlli – in realtà, solo un fax che non funzionava – e lei era diventata portavoce di chi era stato accusato ingiustamente. Deve essere valutato come il suo primo atto politico. O come la sua prima discesa in campo.

Come e perché

Come e perché sono le banali domande su questa candidatura che porta appiccicato lo slogan “È già domani” e non un più spettacolare e populista “Datele un martello”.

Un’idea di Andrea Orlando e di Roberta Pinotti che prende forma: trovare un candidato civico. Salis riflette e accetta se la sosterrà una coalizione che deve essere ampia e progressista e che, parole sue, «potrà dire qualcosa a livello nazionale»: Pd, Cinque stelle, Sinistra italiana e Verdi, Matteo Renzi, Carlo Calenda, +Europa.

A Genova ci sono tutti. Un campo largo più di quel prato che, in giro per il mondo, era lo scenario di Salis agli Europei, ai Mondiali, ai Giochi Olimpici. Un campo largo su cui, anche a Genova, può soffiare un refolo di vento fresco spirato nei giorni scorsi in Canada, in Australia.

Nel 2020 Salis ha sposato Fausto Brizzi (un esperto di Notte prima degli esami, perfetto per questa situazione), un anno e mezzo fa è nato Eugenio, che il nonno ha avuto un po’ di tempo, non molto, per conoscere.

Una città, una storia

Una figura nuova, di bell’aspetto (un certo noto “stornellatore” della destra ex-missina, non concependo nulla di meglio, ha fatto sapere che correre per diventare sindaco non è come partecipare a un concorso di bellezza e uno dei nomi di spicco della coalizione ha risposto con caustico spirito fiorentino), molto impegnata per il suo giorno dei giorni che, per una fortuita congiunzione astrale, cade il 25 maggio, novanta anni dopo il giorno dei giorni più famoso e leggendario: Jesse Owens, sei record del mondo in un’ora.

Salis si è tuffata e continua a tuffarsi nelle realtà diverse di una citta che ha attraversato e interpretato momenti decisivi nella storia repubblicana: l’auto-Liberazione, senza aspettare l’arrivo degli americani, il 30 giugno 1960, il momento del no al congresso dei missini, la violenta repressione poliziesca del G8 del 2001.

Sta toccando con mano che certe mutazioni che hanno colpito la classe operaia di aree storicamente “rosse” non hanno attecchito a Genova, che specie il Ponente cittadino, e non solo, è ancora saldo nelle sue idee, nelle sue tradizioni, pur in una situazione radicalmente cambiata a livello di realtà produttive e di riflessi nella vita quotidiana.

Incognita astensionismo

L’interrogativo è legato all’astensionismo: l’ultima tornata amministrativa in città ha segnato un crollo al 44 per cento. «Molti dalla politica si sono sentiti abbandonati», riflette, prima di scuotersi, di provare un soprassalto: «Ora è diverso, ora c’è una novità».

Non sta parlando di sé stessa, ma di un rinnovamento anche anagrafico: i candidati del Pd hanno una media sotto i 40 anni. Una nuova classe di governanti per la città più vecchia d’Italia.

Difesa del lavoro, nuove direzioni produttive, anche in campo digitale, rilancio del porto, interventi nelle comunicazioni su binario e per via aerea per vincere una difficoltà che spesso rasenta l’isolamento, drenaggio dell’esodo dei giovani che, di generazione in generazione, ha portato la città, un tempo vicina al milione di abitanti, a poco più di mezzo: sono i grandi temi che si spezzettano, si parcellizzano, diventano molto umani quando il contatto con la gente, con i suoi problemi, con le sue paure, diventa diretto.

«Spesso chiedono, più che un confronto, un contatto che sia anche fisico, tattile». Ed è il momento in cui la commozione sale, può prendere alla gola e prima che di energia o di forza è meglio ricorrere a un altro termine: speranza.

Silvia Salis gira i municipi, quelli delle periferie più o meno problematiche, dei quartieri borghesi (le due città alte, Carignano e Circonvallazione a Monte), della fascia stesa sul mare dove è tornata a trovare casa. Dice che la fa sorridere l’etichetta di prima cittadina. Semmai, l’ultima. Perché il sindaco deve essere come il capitano della nave o il comandante dei pompieri. L’ultimo a mollare.

© Riproduzione riservata