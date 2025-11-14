Litigi su Ucraina e manovra: l’unità della destra è solo una sceneggiata

A Napoli Meloni finge unità. Nelle stesse ore gelo Salvini-Crosetto sull’Ucraina. Intanto al Senato un diluvio di proposte per stravolgere la legge di Bilancio
Più il governo si sforza a sfoggiare l’immagine di unità, più i fatti dicono l’esatto contrario. Basta lanciare un’occhiata alla grandinata di emendamenti alla manovra, presentati dalla stessa maggioranza. E ancora di più svetta nelle ultime ore la tensione sull’invio di armi all’Ucraina. Proprio il rapporto con Kiev è tornato il terreno di scontro all’interno di due esponenti di spicco dell’esecutivo. «Stanno emergendo scandali legati alla corruzione che coinvolgono il governo ucraino. Non vorr