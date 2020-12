Il penultimo discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è uno dei più delicati, che arriva al termine di un anno segnato dalla pandemia. Per via del Covid-19 è saltato l’incontro con le alte cariche in occasione delle festività, e, nonostante i frequenti interventi del presidente, il discorso di questa sera sarà il primo in cui Mattarella esprimerà un bilancio complessivo dei mesi passati e darà i suoi auspici sul prossimo futuro. Pandemia, agitazioni di governo e vaccini i punti che il presidente della Repubblica si troverà ad affrontare. Il discorso verrà trasmesso a reti unificate sulla Rai e su molti altri canali di informazione.

