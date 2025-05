Per Matteo Salvini il quesito più pericoloso, fra i cinque della consultazione referendaria dell’8 e 9 giugno, «è quello che estenderebbe la cittadinanza a centinaia di migliaia di persone in maniera indiscriminata, con l’Italia che è il primo paese europeo per concessione di cittadinanza ogni anno», e se passasse «significherebbe complicare la vita e quindi, da pragmatico, il modo migliore perché questa norma non venga adottata è che non si raggiunga il quorum».

Davanti ai cronisti di Montecitorio, il ministro lancia il suo appello quotidiano all’astensione. A stretto giro gli replica Riccardo Magi (+Europa), promotore di quel quesito: Salvini «capisce fischi per fiaschi», la vittoria del Sì «non fa nessun regalo, anzi riconosce la cittadinanza a persone che vivono regolarmente in Italia, legalmente soggiornanti, che pagano le tasse, non hanno precedenti penali e parlano italiano». Il quesito dimezza solo i tempi della possibilità di fare richiesta di cittadinanza.

Falso, secondo il deputato, anche che l’Italia sia un paese-record, perché «in altri paesi ci sono meccanismi automatici, e quindi l’acquisizione della cittadinanza non viene conteggiata come procedimento amministrativo». Magi invita Salvini a un confronto pubblico: «Ci dica dove e quando».

E nel pomeriggio, nel corso del premier time, entra in aula mascherato da fantasma: allusione evidente al fatto che l’informazione sul voto scarseggia. Anche quella della Rai, come ha riconosciuto l’Agcom. Magi è un radicale, la sua è anche una citazione del maestro Marco Pannella che, nel 1997, si presentava in tv vestito da «fantasma della democrazia». Il deputato riesce a sedersi in un banco, ma viene subito espulso dall’aula, portato via a braccia dai commessi.

L’utile destra

La verità è che per il fronte referendario la campagna per il non voto della destra è benedetta: buona per moltiplicare le occasioni di polemica. Quindi di attenzione dei media. Siamo all’eterogenesi dei fini: grazie alla destra, in tv e sui giornali di referendum si parla di più.

Da qui alla “politicizzazione” del voto il passo è breve. Tutto il contrario di quello che vuole Giorgia Meloni, che, pur essendo ultrà dell’astensione, sta attenta a non trasformare il referendum in un voto contro di lei. E per di più, visti i quattro quesiti sindacali, deve anche stare attenta a non apparire troppo poco amichevole verso i lavoratori.

Per questo la scorsa settimana ha partecipato all’incontro con i sindacati sulla sicurezza sul lavoro e ha annunciato un tavolo tematico al ministero. Solo annunci, ma il segretario Cgil Maurizio Landini ha segnalato il fatto nuovo: «Sarei uno sciocco se non cogliessi che è successa una cosa diversa da quello che è avvenuto fino a ora».

Anche lui in realtà teme che i quesiti finiscano fagocitati dalla polarizzazione fra sinistra e destra. Per questo nel suo tour forsennato in giro per l’Italia batte sul merito delle questioni e si rivolge anche ai lavoratori più vicini ai partiti di governo.

Renzi: voto No, ma voto

Nel merito, proprio sui quattro quesiti sindacali, il centrosinistra non è un granché unito: non lo è il Pd, la cui minoranza riformista in questi giorni ha formalizzato il suo al quesito sul Jobs Act. In molti non ritireranno la scheda elettorale, per non concorrere al quorum. Come fa la destra. Anche se il padre della legge Matteo Renzi fa campagna per il No, ma si guarda bene dall’invitare i suoi elettori a non votare. Anche se vede il problema politico di uno schieramento di sinistra che si divide su questi temi.

Lo ha ripetuto nei giorni scorsi. «Penso che sia stato un errore quello della Cgil. Chiamare un referendum contro il governo Renzi, anziché contro il governo Meloni, in questa fase non mi pare la cosa più geniale del mondo», ha scritto sui social.

«Io voglio costruire un centrosinistra alternativo a Meloni. Ma se qualcuno pensa di farlo chiedendo l’abiura sul passato la conseguenza è semplice: rivince Meloni nonostante la sua intrinseca debolezza. Ecco perché bisogna mettersi insieme sul futuro anziché litigare sul passato».

Ma, per il futuro, Pd, M5s e Avs vogliono stringere un patto di coalizione in netta discontinuità con il passato, anche con il governo Renzi. E per l’immediato hanno un’altra priorità: quella di trasformare il voto in un referendum contro la destra.

Contro il governo Meloni. Per ammaccare le figure della premier e dei vicepremier che si sono espressi per il non voto. Serve dunque portare alle urne almeno 12 milioni di persone, che sono esattamente quelle che hanno scelto lo schieramento di destra alle ultime politiche. Che sono diventati 11 alle ultime europee, contro gli oltre 15 milioni di voti dei partiti della sinistra, sommati insieme.

Un voto politico

L’ultimo miglio della campagna di Pd, M5s e Avs prenderà questo verso. Lunedì 19 maggio i leader delle tre formazioni si ritroveranno a piazza Vittorio con Landini per una prima manifestazione tutti insieme. Sarà anche l’occasione di una photo-opportunity, un segnale di vicinanza fra le tre forze che di fatto sono il nucleo centrale del futuro schieramento progressista.

Un buon esito del voto, però, è un primo passo indispensabile alla nascita della coalizione. Serve un segnale chiaro contro il governo. Per ora solo Magi lo dice esplicitamente: se l’appello al non voto è «inqualificabile», il voto sarà anche in difesa della Costituzione «che parla di dovere civico di votare». Davanti agli appelli a stare a casa che partono da palazzo Chigi, da palazzo Madama e dai ministri, dice Magi, «serve una risposta democratica, un’onda di partecipazione popolare che sommerga anche questa mancanza di rispetto per la Carta e per la democrazia», «diamo una lezione a tutti. Andiamo a votare, superiamo il quorum. Non perché noi siamo buoni e loro cattivi, ma perché la democrazia si difende praticandola».

© Riproduzione riservata