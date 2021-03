Non si erano mai visti un assessore regionale e un consigliere del presidente attaccare apertamente un’azienda di proprietà dalla regione a colpi di «inaccettabile» e «vergogna». Eppure per Letizia Moratti e Guido Bertolaso il caos nelle prenotazioni dei vaccini per il Covid-19 in Lombardia ha un responsabile preciso: Aria Spa, la società in house per l’innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia.

Da settimane l’assessora al Welfare e il superconsulente per la campagna vaccinale sparano bordate contro la loro stessa azienda, nata nel 2019 dalla fusione delle partecipate Lombardia Informatica, Infrastrutture Lombarde e Arca Lombardia, la centrale acquisti regionale. Attribuendole ogni responsabilità per le convocazioni mai inviate e per quelle in eccesso, a causa dell’«inefficienza» del software in house che ora verrà sostituito con quello delle Poste Italiane, al momento non ancora in servizio.

Questo spettacolare fuoco amico sarebbe già un bel cortocircuito, come evidenziato dai consiglieri d’opposizione, se non ci fosse dell’altro.

Il sistema ceduto dal Veneto

Il programma informatico di Aria finito nella bufera si chiama Siavr, «sistema informativo di anagrafe vaccinale regionale». E non è una creatura lombarda: elaborato dai sistemi informativi della Regione Veneto, negli ultimi anni il Siavr è stato ceduto in riuso a diverse aziende sanitarie e regioni italiane, tra cui la Lombardia. Che così dal 2018 ha potuto implementarlo e creare un’anagrafe vaccinale centralizzata.

E qui si annida un altro grave imbarazzo per la giunta Fontana. Il direttore generale di Aria, l’ingegnere triestino Lorenzo Gubian, viene proprio dal Veneto. Nell’agosto del 2020 l’assessore lombardo al bilancio Davide Caparini l’ha voluto al posto del vecchio direttore Filippo Bongiovanni, finito nella bufera per la vicenda dei camici del cognato del governatore Attilio Fontana. Il nuovo dg di Aria il sistema Siavr lo conosce bene: nel 2016 è stato proprio Gubian, allora capo dei servizi informativi della Regione Veneto, a cedere tramite l’Agenzia per l’Italia digitale il software alle altre regioni, come emerge dalla scheda descrittiva del programma elaborata per l’Agid.

Gubian esalta il «Siavr»

Gubian è stato ai vertici dei servizi informativi del Veneto negli ultimi dieci anni, dirigendo anche tra il 2016 e il 2017 il consorzio Arsenàl, centro veneto di ricerca e innovazione per la sanità digitale.

A Milano nell’agosto scorso arriva da vincitore: per la Lombardia naufragata a causa del coronavirus, il responsabile informatico di Azienda Zero (l’ente di governance della sanità veneta) rappresenta un pezzo di quel «modello Veneto» che invece nella prima ondata è rimasto in piedi.

Il Siavr non è una sua creatura: è un sistema adottato a livello centrale dal Veneto già a partire dal 2009, quando Gubian era responsabile informatico dell’Ulss di Thiene e Schio, nel Vicentino. Ma sotto la sua direzione negli anni successivi viene implementato con la creazione di una App di prenotazione regionale. E con lo scoppio della pandemia il Siavr viene adattato al monitoraggio del Covid-19.

È Gubian stesso ad raccontarlo in un articolo pubblicato nel maggio scorso sul sito specializzato Agenda Digitale: «La Regione Veneto ha realizzato un sistema di biosorveglianza Covid-19 che consente la raccolta, l’elaborazione, la verifica della qualità dei dati di tutti gli esami di biologia molecolare», scrive Gubian spiegando il successo del modello Veneto «e permette il monitoraggio dell’epidemia, intervenendo sui singoli casi o nei cluster territoriali, sia a domicilio che in ospedale».

Come funziona? Utilizzando «funzionalità già note agli operatori dei settori Igiene e sanità pubblica, ovvero un modulo applicativo apposito Covid-19 aggiuntivo al Sistema Anagrafe Vaccinazioni regionale (Siavr)». Ecco il segreto del successo veneto, secondo Gubian: grazie al Siavr «la Regione Veneto ha monitorato l’epidemia con la biosorveglianza». Nella seconda ondata la storia è stata un po’ diversa e nel mirino di medici e comitati è finito anche il sistema di tracciamento e il flusso di dati curato dalla regione.

«Decisioni rapide e drastiche» su Aria

Il sistema che tanto bene ha fatto in Veneto però in Lombardia a quanto pare non funziona. Ogni Regione o Asl che ha adottato il Siavr (Lombardia, Sardegna, Provincia autonoma di Trento, Asl di Bologna, Parma e Imola) ha dovuto riadattarlo e integrarlo con l’aiuto di una ditta esterna.

In Lombardia il software va messo in comunicazione con una serie di sistemi informativi complessi che spesso non si parlano fra loro, in una regione che conta il doppio degli abitanti del Veneto.

Né l’assessore al Welfare Moratti, né il consulente Bertolaso, né l’ingegner Gubian, raggiunti da Domani, hanno voluto commentare. Mentre si discute il futuro della campagna vaccinale, Palazzo Lombardia è avvolto nel silenzio.

Dopo i malfunzionamenti che si sono verificati in varie province lombarde con la società Aria ormai è rottura totale, forse anche all’ombra di uno scontro tra Lega e Forza Italia: per l’assessora Moratti «servono decisioni rapide e drastiche» su Aria perché «i cittadini non devono pagare le inefficienze della burocrazia».

Così il sistema di prenotazione che la Lombardia ha preso in prestito dal Veneto verrà sostituito con uno messo a disposizione gratuitamente da Poste Italiane. Per Gubian suona come una doppia sconfessione.

© Riproduzione riservata