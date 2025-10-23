Guerini: «Pd e M5s non possono evitare ancora a lungo il tema delle armi. Il leader? Da solo non basta»

Il presidente del Copasir e deputato dem parteciperà venerdì alla riunione di un gruppo di riformisti: «Sugli investimenti per la difesa spero che il governo presenti al parlamento e all’opinione pubblica ciò che intende fare. Da ministro con Conte, abbiamo inserito per la prima volta il fondo pluriennale alzando la spesa complessiva»

true false

«Dire adesso se parteciperemo o no a un contingente per la sicurezza dell’Ucraina risponde solo alla paura di perdere voti». Per Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, comitato per i servizi di sicurezza, e deputato Pd, sbaglia Giorgia Meloni a dire che l’Italia non parteciperà al contingente dei volenterosi. Perché «se si arriverà a una tregua, o a una pace, bisognerà capire». Per esempio, spiega, «capire quali saranno le condizioni della tregua, le garanzie di sicurezza per l’Ucraina e chi l