Luigi Zanda: «Meloni sbaglia a seguire Trump. La democrazia in Italia non è a rischio, almeno per ora»

L’ex senatore Pd giudica «molto infelice» la frase della segretaria Elly Schlein sui rischi per lo stato di diritto «quando governa la destra». Ma mette in allerta: se la premier condivide le posizioni degli autocrati, non c’è da stare tranquilli. Il futuro del centrosinistra e i maldipancia nel Pd: «Se l’idea è quella di un congresso che si risolve con la rielezione della segretaria senza fare chiarezza sui contenuti, il Pd sarà condannato a vivacchiare»

«La democrazia italiana non è a rischio, non penso che la presidente Meloni l’abbia finora messa in pericolo». Luigi Zanda, ex senatore Pd, stavolta dice una cosa molto controcorrente rispetto al suo partito. «È stata infelice» la frase della segretaria Elly Schlein sulla democrazia a rischio «quando l’estrema destra è al governo». Pronunciata ad Amsterdam e riferita all’Italia. «La democrazia finora non è a rischio», secondo lui. «Dico “finora” perché Meloni condivide le posizioni di Trump, di