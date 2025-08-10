Il patron smentisce le voci su una cessione del club, nonostante le proteste dei tifosi. «Probabilmente do fastidio a qualcuno», spiega a Domani. Nel suo partito filtra qualche malumore, ma lui tira dritto: «Se qualcuno ha qualche mal di pancia se lo farà passare»

Claudio Lotito non si riposa neanche ad agosto. Dopo il ricovero di un mese fa al Gemelli di Roma, il senatore e patron della Lazio è tornato al lavoro. In politica, negli affari e nello sport. Magari intrecciando i tre ambiti e portando avanti più dossier, d’altronde i telefoni sono tanti.

E così, prima della chiusura del parlamento, ha annunciato di aver depositato un disegno di legge al Senato sulla trasparenza nella proprietà delle società sportive. Neanche a dirlo, pensandolo appositamente per il mondo del calcio. Quello che conosce meglio. Il problema, secondo Lotito e l’altro firmatario, Matteo Gelmetti di Fratelli d’Italia, è che in questi anni nel sistema sono entrati «capitali difficilmente tracciabili, veicoli societari opachi e fondi speculativi spesso domiciliati all’estero».

La proposta è di imporre un obbligo per tutte le società professionistiche: dichiarare ogni anno l’identità dei propri titolari, la provenienza dei fondi e gli eventuali legami con altri club. Pena sanzioni economiche fino a 5 milioni di euro, penalizzazioni sportive e anche sanzioni penali quando le omissioni sono volontarie. Non vogliono sorprese, insomma. «Bisogna sapere la provenienza del denaro», dice Lotito a Domani, evidenziando quello che per lui è il punto centrale.

Lo scopo è riportare «ordine, etica e trasparenza in un sistema che troppo spesso è stato usato come leva finanziaria opaca o strumento di potere», hanno spiegato Gelmetti e Lotito nella nota di presentazione. Un messaggio nobile, quello di non entrare nel sistema sportivo per scopi personalistici e di potere, espresso dal presidente di una squadra di calcio diventato nel tempo anche senatore.

La questione Lazio

Le grane più evidenti in quest’estate, per Lotito, arrivano però proprio dal fronte sportivo. La sua Lazio ha il mercato bloccato. Colpa di alcuni indicatori di controllo economici sforati. Nella sessione estiva del calciomercato, quindi, il club capitolino non potrà tesserare nuovi giocatori. Forse potrà farlo in inverno, da gennaio in poi, ma ancora non è detto. Discorso simile per la pratica stadio: entro fine estate, per non far incagliare l’iter, la società dovrà presentare al comune di Roma delle integrazioni sul progetto per il Flaminio.

Nel mentre, le voci su una possibile cessione della Lazio in queste settimane sono diventate più fitte e diffuse trasversalmente. Ma lui smentisce tutto. «Sono boutade», racconta l’imprenditore al telefono, «di persone che si inventano fantomatiche offerte». Nessuno starebbe provando ad acquisire la sua società, e il ddl presentato non riguarderebbe la sua gestione del club. Non ha nessuna intenzione di lasciare il ruolo da presidente, che secondo la relazione sulle remunerazioni per l’anno 2023-24 vale uno stipendio – sia per il suo incarico nella Ss Lazio Spa sia nella Ss Lazio marketing – da 600mila euro lordi.

A togliergli la Lazio, è convinto Lotito, non sarà sicuramente la protesta della curva Nord biancoceleste, organizzata nelle ultime settimane tra manifestazioni e gesti simbolici. “Lotito libera la Lazio”, si è letto su diversi striscioni comparsi nella capitale. Una protesta che il presidente accetta, «finché il dissenso non travalica il rispetto delle regole» – tanto più se nel frattempo la campagna abbonamenti è andata meglio del previsto, con quasi 28mila tessere staccate – e che non lo spaventa, «io vado avanti, indosso l’impermeabile estate e inverno, sono un combattente, mai un reduce».

I tifosi stanno cercando di spostare lo scontro sul piano politico. Puntando al ruolo di Lotito nelle istituzioni e nel suo partito, Forza Italia. Gli striscioni sotto la sede di Roma, in via in Lucina, “Forza Italia, libera la Lazio”, hanno fatto scattare una levata di scudi da parte di diversi esponenti del partito. «Probabilmente do fastidio a qualcuno», spiega ancora il senatore, senza però dire a chi dovrebbe dare fastidio. «Non sono io che stabilisco chi, ma faccio le mie considerazioni. Sicuramente dietro c’è qualcuno che spende soldi, che va in giro, affitta un aereo per fare degli striscioni in cielo. Chi paga ‘sta roba?», si chiede.

L’impegno in Forza Italia

In Forza Italia, però, oltre all’iniziale girandola di dichiarazioni di sostegno a Lotito, è scattato anche un certo grado di allerta. Passino le uscite sopra le righe del senatore o qualche gaffe, ma il subbuglio della tifoseria non accenna a diminuire, e già si parla di boicottaggio per il partito di Antonio Tajani ai prossimi appuntamenti elettorali. Per le comunali a Roma, previste per il 2027, c’è ancora tempo, ma, se il dissenso dei laziali continuerà nei prossimi mesi, la scia si allungherà probabilmente fino alle urne. I forzisti vorrebbero evitare di dover affrontare un problema simile.

Qualche malumore dentro il partito, specie negli ambienti romani, sta filtrando. Non percepito, però, da Lotito, che continua a registrare solidarietà dalla maggioranza di governo. «Non ho avvertito nulla in tal senso, poi se qualcuno ha qualche mal di pancia se lo farà passare», tira dritto con Domani il senatore, che intanto continua la sua attività politica per il partito e per il Molise, dove è stato eletto ed è «anche segretario regionale di FI, sono una persona che lavora, non è che me l’ha obbligato il medico di essere eletto o di candidarmi».

Quasi come a rassicurare i colleghi del suo impegno nel partito, di un ruolo svolto diligentemente, di un contributo vivo. Agli Stati generali del Mezzogiorno, di Forza Italia, a Reggio Calabria era in prima fila. Un interesse, quello per il Sud, che non è solo politico. Circa un mese fa, società riconducibili a Lotito (Snam Lazio Sud e Tim Service) hanno infatti vinto un appalto da 45 milioni di euro per i servizi di pulizia dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Un appalto su cui però l’Autorità nazionale anticorruzione ora sembra volerci veder chiaro, al punto – come riportato da LaC News – di chiedere delucidazioni all’Asp di Cosenza su possibili «gravi criticità», dopo un’interrogazione della deputata Vittoria Baldino. La cinquestelle aveva puntato il dito contro Lotito, «firmatario proprio di quegli emendamenti che volevano proteggere i dirigenti delle Asp anche in caso di pagamenti doppi e che rafforzavano i poteri del commissario alla sanità calabrese».

Un’altra possibile grana per Lotito, lo stakanovista: «Sono una persona corretta che – ammette – lavora forse più del dovuto, 20 ore al giorno, e dormo tre ore a notte». È la lunga estate caldissima di Lotito.

