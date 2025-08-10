Il patron smentisce le voci su una cessione del club, nonostante le proteste dei tifosi. «Probabilmente do fastidio a qualcuno», spiega a Domani. Nel suo partito filtra qualche malumore, ma lui tira dritto: «Se qualcuno ha qualche mal di pancia se lo farà passare»
La lunga estate di Lotito, la Lazio in bilico e le paure di Forza Italia
10 agosto 2025 • 07:00
Il patron smentisce le voci su una cessione del club, nonostante le proteste dei tifosi. «Probabilmente do fastidio a qualcuno», spiega a Domani. Nel suo partito filtra qualche malumore, ma lui tira dritto: «Se qualcuno ha qualche mal di pancia se lo farà passare»