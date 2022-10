Hanno messo l’etichetta della sovranità solo al ministero delle Politiche agricole, ora battezzato anche della sovranità alimentare, ma avrebbero potuto anche chiamare lo sviluppo economico direttamente sovranità economica: Adolfo Urso sarà il ministro delle Imprese e del Made in Italy, una definizione che è più che altro made in Usa.

Sovranità economica

La lista dei ministri del governo Meloni

Lo sviluppo, almeno sulla carta concetto inclusivo, è stato archiviato. Meloni sceglie Adolfo Urso, un suo fedelissimo che della materia si è già occupato a lungo, come viceministro alle Attività produttive nel 2001 e allo Sviluppo nel 2009. Ma, e qui è l’apparente paradosso, è da presidente del Copasir che Urso ha rivelato la sua idea in materia di politiche industriali, per troppo tempo assenti nel nostro paese e dal neoministro considerate a pieno titolo una questione di sicurezza nazionale. L’ultima relazione del comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti dedicava interi capitoli alla necessità di creare un’intelligence economica per coordinare strategie a metà tra affari, collocazione internazionale e sicurezza. Il tutto sotto la regia di uno stato stratega e interventista, più simile al modello dei francesi, investitori tanto invisi a Fratelli d’Italia, ma ammirati per i metodi. Che poi questo si traduca in nuove Alitalie lo vedremo presto: Tim è una buona candidata al vecchio ruolo in commedia.

Sovranità alimentare

Cos’è la sovranità alimentare di Meloni

Meloni ha pronunciato l’atto di fede nella sovranità alimentare tra gli applausi della Coldiretti, e ora consegna al cognato Francesco Lollobrigida il ministero che dalla Coldiretti è sempre stato eterodiretto, con nome copiato anche qui dai francesi (come del resto anche il nuovo ministero delle Politiche del mare e del sud, affidato a Nello Musumeci). La versione ideale dell’etichetta della sovranità è la difesa dei prodotti agricoli locali e sicurezza alimentare, in epoca di deglobalizzazione come spirito del tempo. Ma l’agricoltura è il settore più “sovrano” e sussidiato d’Europa e il ministero dell’Agricoltura una poltrona raccogli-voti.

