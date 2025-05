Il “fantasma del referendum” è stato portato via dai commessi: il leader di + Europa manifestava contro la mancanza di copertura della consultazione popolare

«Possono trascinare il fantasma del referendum via dall’aula ma non ci fermeranno nel tentare di informare gli italiani. Chiediamo solo che la presidente del Consiglio informi i cittadini sul voto referendario. Non le stiamo chiedendo un favore, è un suo preciso dovere. L’8 e 9 giugno si vota, senza paura» ha scritto sui social il leader di + Europa Riccardo Magi postando il video del suo ingresso nell'aula della Camera travestito da fantasma. Il deputato è poi stato espulso dal presidente Lorenzo Fontana.

Il leader di + Europa ha fatto in tempo ad arrivare sotto i banchi del governo, poi è stato fermato dagli assistenti e portato di peso fuori dall'aula mentre il presidente Lorenzo Fontana lo espelleva. «Se lo ricorda presidente Meloni quando accusava i governi di silenziare i referendum? Era il 2016 e il 2022» ha urlato Magi mentre veniva portato fuori dall'aula alla Meloni che, sorpresa dal fuori programma, sorrideva.

