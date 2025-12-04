Malvaldi: «Il boicottaggio di Più libri più liberi? È un regalo. Passaggio al bosco va allontanata se vende libri anticostituzionali»

Marco Malvaldi, autore della saga del BarLume per Sellerio a Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria, parteciperà. A differenza di Zerocalcare e altri intellettuali che hanno deciso di non andarci. Il motivo è la presenza di uno stande di Passaggio al bosco, casa editrice di noto orientamento fascista

«Quando una cosa non ci sta bene, secondo me prendere il pallone e andare via è un gesto che denota scarsa fiducia nelle proprie possibilità di discussione», dice Marco Malvaldi parlando del boicottaggio da parte di alcuni intellettuali della fiera. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli durante l’inaugurazione andata in scena ieri alla Nuvola di Fuksas – con l’assenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che pure ha scelto di disertare per lo stesso motivo – ha detto che «la posizione che