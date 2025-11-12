l’Intervista

Mancini (Pd): «Riforma elettorale, l’idea di Meloni è una legge-truffa»

Il deputato dem Claudio Mancini
Daniela Preziosi
12 novembre 2025 • 20:44

Il deputato dem: «Sarebbe un premierato di fatto, la destra vuole eleggersi il Colle da sola. Noi ci sdraieremo sui banchi per fermarli. Ma neanche Forza Italia e Lega hanno ragioni per dire sì»

Non se ne parla ma non è un segreto. A palazzo circolano le bozze di una nuova legge elettorale. Giorgia Meloni punta a farla approvare dopo il referendum sulla giustizia. Chiediamo lumi a Claudio Mancini, deputato Pd. «Non credo che la destra possa pensare di fare un secondo referendum costituzionale sul premierato», è la premessa, «L’impressione è che l’insistenza che pongono sul premierato serva a preparare il terreno per la legge elettorale, che sarà di fatto presidenzialista. Ne hanno antic

Daniela Preziosi

