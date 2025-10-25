Landini minaccia lo sciopero, scontro Lega-banche

true false

«Non escludiamo nulla, intanto oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte molto importante di questo paese che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti». Il segretario della Cgil Maurizio Landini è diretto quando parla a margine del corteo della manifestazione nazionale a Roma “Democrazia e Lavoro”. «Se non saremo ascoltati» e se parlamento e governo non modificheranno «radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla, di si