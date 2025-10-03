Le cento piazze d’Italia per Gaza e la Flotilla: «Siamo due milioni»

Bloccati porti e autostrade, scontri lievi alle Ogr di Torino e alla sede di Leonardo. La Cgil: «L ’adesione media è del 60 per cento». Schlein: «Solidarietà agli attivisti»
«Oltre due milioni di persone». Nel tardo pomeriggio, la Cgil annuncia il successo della manifestazione indetta parallelamente all’Usb che ha riempito cento piazze italiane. Solo a Roma le persone in piazza erano 300mila, 80mila per la questura, partite da piazza Vittorio e arrivate a porta Maggiore passando a porta Pia, con annesso lancio di uova contro il ministero dei Trasporti di Matteo Salvini, pronto nei giorni scorsi a intervenire sui manifestanti anche con la precettazione. «Sciopero leg