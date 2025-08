Il sistema Sicilia di Fratelli d’Italia non è più un modello da seguire. Le dimissioni di Manlio Messina dal gruppo di FdI alla Camera segnano la fine di un’epoca.

Era il faro della corrente turistica del partito di Giorgia Meloni, la strategia di puntare a prendere gli assessorati al turismo con lo scopo di guadagnare visibilità e consensi.

Dalle operazioni di marketing al Festival di Cannes al tentativo di scalata al Quirino, il progetto politico era ambizioso. Ma è naufragato per la bulimia di potere, che ha innescato una serie di scandali, coinvolgendo nomi in auge fino a qualche mese fa.

Il consigliere regionale Carlo Auteri ha lasciato da tempo il partito in Sicilia, passando nella Democrazia cristiana di Totò Cuffaro dopo i casi dei finanziamenti alle associazioni a lui vicine e delle minacce al collega dell’opposizione Ismaele La Vardera, l’assessora al Turismo, Elvira Amata, è finita sotto inchiesta per corruzione a Palermo, e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, risulta anche lui indagato per corruzione e peculato dalla stessa procura. Un quadro complicato.

Dalla Sicilia a Roma

Messina non risulta tra gli indagati, e avrebbe potuto continuare. Ma ha accumulato troppi scivoloni. E ha preferito lasciare. A distanza di 24 ore ha continuato a essere criptico. «Non c’è un motivo unico, non c’è un colpevole o un episodio preciso», ha scritto sui social restando sul vago, senza citare episodi, evitando di fare nomi.

Nelle parole del deputato, passato subito al gruppo Misto, si coglie il ragionamento: esistono svariate ragioni che hanno portato a lasciare il partito in cui si è formato ed è cresciuto. Decretando un altro fallimento: il tentativo dei siciliani meloniani di sbarcare a Roma e prendere il potere. Il timing non sarà stato casuale. La decisione è maturata dopo che i probiviri del partito hanno ascoltato Amata e Galvagno. Ma, come scrive Messina, non è solo quello. C’è anche tanto altro.

Per capire la questione, bisogna fissare un paletto. Il sistema di potere di Fratelli d’Italia siciliano, capeggiato da Messina, aveva l’ambizione di sbarcare da protagonista nella capitale, diventando centrale nella vita del partito.

Messina era la punta di diamante che ha mancato l’operazione vincente. Tutti lo consideravano il leader degli eredi della fiamma in Sicilia, anche se non aveva ruoli che lo attestassero.

Invece, in poco tempo, è stato travolto, emblema del naufragio di una classe dirigente inadeguata a certe ambizioni.

Negli anni ha coltivato il rapporto con il suo vero sponsor politico, Francesco Lollobrigida, all’epoca uomo forte del partito.

Così Messina è sbarcato a Montecitorio essendo uno dei neo-parlamentari più stimati da Meloni a inizio legislatura. Ed è diventato vice capogruppo a Montecitorio alla prima esperienza, come accade solo ai predestinati.

Negli anni da assessore dal Turismo in Sicilia, Messina aveva già preparato la scalata verso Roma. Ha rafforzato il legame con Gianluca Caramanna – deputato e consigliere molto ascoltato della ministra Daniela Santanchè – assunto come consulente dell’assessorato con una serie di piccoli contratti. In poco meno di due anni la somma ricevuta è stata di circa 45mila euro.

Certo, non che non fosse stato chiacchierato per gli anni nella giunta guidata dall’attuale ministro Nello Musumeci. Messina è stato infatti l’ideatore del progetto della “promozione” dell’isola, con uno stanziamento intorno ai 6 milioni di euro, per iniziative di marketing al festival del cinema di Cannes.

Gli stanziamenti sono andati a beneficio della società lussemburghese, Absolute Blue sa. Messina ha solo pianificato l’iniziativa, che è stata poi proseguita dal suo successore, Francesco Scarpinato. Voci che non hanno intaccato la stima di Meloni nei confronti dell’allora rampante dirigente siciliano.

Il caso Auteri

Appena approdato a Roma, da deputato, Messina ha quindi cercato di prendersi – per interposta persona – il teatro Quirino, uno dei simboli della cultura a Roma. Una strategia ambiziosa. La figura chiave era Carlo Auteri, entrato ufficialmente nel cda del teatro a gennaio ma che già in precedenza aveva partecipato a un consiglio di amministrazione.

Auteri, che ha sempre considerato Messina alla stregua di un maestro in politica, era in ascesa: aveva messo piede negli organismi decisionali del Quirino, stava per entrare nell’Assemblea regionale siciliana per poi diventare vicecapogruppo di FdI. Anche lui con le stimmate del predestinato come il sodale Messina. Esperto del mondo culturale in Sicilia, insomma, Auteri puntava a farsi valere nella capitale. Poi qualcosa si è inceppato. Auteri è stato il cavallo di Troia delle ambizioni di Messina.

Le inchieste di Domani hanno svelato i finanziamenti pubblici arrivati o proposti ad associazioni riconducibili a persone vicine o familiari del consigliere regionale. L’epilogo era inevitabile: si è autosospeso e poi ha lasciato il gruppo di Fratelli d’Italia. La stessa strada intrapresa, a Roma, da Messina che comunque non ha mai scaricato Auteri.

Anzi ha sempre difeso le sue ragioni, ha chiesto una presa di posizione di FdI. Nulla da fare. Il battibecco alla Camera con Luca Sbardella, deputato e commissario in Sicilia di Fratelli d’Italia, è stato l’ultimo segnale di una rottura inevitabile.

Sono bastate altre due telefonate per fargli ufficializzare la decisione già valutata da tempo. Con un futuro tutto da decifrare. E il partito della fiamma in fiamme.

