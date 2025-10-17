la legge di bilancio da 18 miliardi

Pax meloniana sulla manovra, Tajani sconfitto sulle banche

La presidente del consiglio Giorgia Meloni, con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini durante la conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del Cdm sulla manovra
Stefano Iannaccone
17 ottobre 2025 • 19:15Aggiornato, 17 ottobre 2025 • 19:25

La premier Meloni partecipa alla conferenza stampa e rivendica le misure di «buonsenso». Per gli istituti di credito si danno per certi contributi volontari. Mini aumento delle pensioni

Sorrisi di circostanza, partiti impegnati a rivendicare le misure bandiere e leader intenti a lanciare messaggi rassicuranti. All’insegna della «serenità e del buonsenso», per usare le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La pax sulla legge di Bilancio porta la firma della leader di Fratelli d’Italia. La manovra economica da 18 miliardi di euro è stata approvata dal Consiglio dei ministri, dopo le tensioni delle ultime ore. Il testo ancora non c’è, secondo fonti governative arr

