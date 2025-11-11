Il nuovo regalo della destra: ecco i “dehors” per gli hotel

Ufficialmente lo scopo è quello di agevolare le operazioni di carico e scarico. Ma l’attuale formulazione della norma solleva dubbi, quell’area può essere fatta propria dai privati. I sindaci non l’hanno presa bene

true false

La destra fa fatica a reperire risorse economiche per, ma trova sempre tempo e soprattutto provvedimento per infilare riforme gradite a lobby amica. Nel caso specifico viene la possibilità di usare gli spazi antistanti gli ingressi degli hotel, senza dover attenersi alle ordinanze dei comuni, come avvenuto fino a oggi. Nel disegno di legge Semplificazioni, in esame alla Camera, è infatti spuntato un altro piccolo regalo alle strutture alberghiere, che farà sicuramente piacere a Federalberghi. La