Manovra e rinvii: è già pioggia di decreti attuativi

Nella legge di Bilancio ci sono 54 provvedimenti da attuare nel 2026. Sono ancora fermi oltre 2 miliardi di euro della scorsa finanziaria per la mancata emanazione dei decreti

true false

L’ultima manovra economica, approvata a dicembre 2024, attende ancora l’emanazione di più della metà dei decreti attuativi: ne mancano 58 sul totale di 109 previsti. Una situazione che tiene bloccati circa 2,3 miliardi per il triennio 2025-2027: oltre 300 milioni di euro fanno riferimento all’anno che sta per finire, il resto è spalmato sul prossimo biennio. Milioni nel cassetto Tra questi ci sono i 50 milioni di euro all’anno per «il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza