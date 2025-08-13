Salvini rilancia le promesse per la prossima legge di Bilancio: condono e flat tax. Ma nel pantano ci sono spese previste, fino al 2030, già nella precedente manovra. Al palo il fondo per la ricostruzione e i 60 milioni di euro per le riqualificazioni anti-sismiche
Manovra, fermi 66 decreti. Il governo tiene in ostaggio 5 miliardi di investimenti
13 agosto 2025 • 07:00
Salvini rilancia le promesse per la prossima legge di Bilancio: condono e flat tax. Ma nel pantano ci sono spese previste, fino al 2030, già nella precedente manovra. Al palo il fondo per la ricostruzione e i 60 milioni di euro per le riqualificazioni anti-sismiche