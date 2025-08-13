Salvini rilancia le promesse per la prossima legge di Bilancio: condono e flat tax. Ma nel pantano ci sono spese previste, fino al 2030, già nella precedente manovra. Al palo il fondo per la ricostruzione e i 60 milioni di euro per le riqualificazioni anti-sismiche

Il governo lascia nel cassetto 5 miliardi di euro di investimenti, destinati a varie misure: la ricostruzione delle zone colpite da alluvioni, la riqualificazione anti-sismica, ma anche vari bonus. E intanto già deve pensare a come impiegare le risorse per la prossima legge di Bilancio.

La rottamazione delle cartelle contro il taglio delle tasse al ceto medio sarà il grande derby d’autunno nel centrodestra. In attesa di aprire i cantieri per il ponte sullo Stretto, Matteo Salvini ha inaugurato il cantiere della manovra: vuole un condono fiscale, il più ampio possibile, maggiore rispetto ai tanti che sono stati già approvati dal governo di Giorgia Meloni.

«La priorità è la rottamazione definitiva di tutte le cartelle esattoriali», ha ripetuto alla Versiliana, ribadendo che è la vera misura per «dare ossigeno al ceto medio». E al fianco ci ha messo la flat tax ampliata a 100mila euro per gli autonomi.

La Lega va a caccia di risultati a rivendere sul mercato delle prossime elezioni. Il 2027 è politicamente dietro l’angolo. Ma le parole di Salvini sono un dito nell’occhio a Forza Italia, che fin dalla precedente Legge di bilancio chiede la riduzione della seconda aliquota Irpef, dal 35 al 33 per cento.

Fondi e liste d’attesa

E mentre è aperto il dibattito sulla manovra che verrà, nel governo Meloni si registra un affanno sulla piena attuazione della legge di Bilancio approvata lo scorso dicembre: oltre otto mesi dopo il via libera definitivo sono stoccati circa 5 miliardi di euro per gli investimenti fino al 2030, a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi. Solo per l’anno in corso mancano all’appello 357 milioni di euro.

Sono infatti in attesa di pubblicazione 66 provvedimenti sul totale di 109 previsti, il 60 per cento. Peraltro una quarantina di questi decreti sono già andati fuori tempo massimo rispetto alle scadenze fissate.

Tra le misure più rilevanti, gli italiani sono in attesa del “bonus elettrodomestici” che prevede sconti compresi tra i 100 e i 200 euro per chi acquista elettrodomestici a basso consumo energetico, sostituendo i vecchi. Il ministero delle Imprese e del made in Italy di Adolfo Urso ha un plafond di 50 milioni di euro. Ma l’agevolazione resta solo sulla carta fino a quando non saranno definiti «criteri e le modalità di erogazione del contributo». La scadenza era indicata a inizio marzo.

Nemmeno il pressing del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che guida il dipartimento per il programma di governo, è riuscito a far imprimere l’accelerazione definitiva a palazzo Chigi e ai ministeri chiamati a completare l’iter dei decreti. Su altri provvedimenti ha ottenuto un avanzamento, la manovra più complicata.

Tuttora è in stand-by il «fondo per la ricostruzione» che ha una dotazione complessiva di 2,8 miliardi di euro e fa capo direttamente alla presidenza del Consiglio. Palazzo Chigi deve stabilire il funzionamento del meccanismo insieme al ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti. L’obiettivo è quello di finanziare progetti per la ricostruzione di aree colpite da calamità naturali.

Sullo stesso livello, poi, si colloca il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, che ha lasciato nel cassetto altri 60 milioni di euro per «la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica».

Non poteva mancare il capitolo-sanità. Il ministero della Salute di Orazio Schillaci avrebbe dovuto sbloccare 250 milioni di euro, per il prossimo triennio, «in favore delle regioni adempienti con le liste d’attesa». Un meccanismo premiale messo a punto dal governo per gli enti più virtuosi nei servizi ai cittadini. E ancora: restano stoccati 30 milioni di euro per la riduzione delle liste di attesa relative al trapianto di organi e tessuti.

Le risorse servirebbero pure per l’acquisto di dispositivi medici ad hoc, sempre relativi i trapianti. Così come risulta al palo lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per «l’assunzione di psicologi a tempo indeterminato per il supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza» ai bambini malati di leucemia o affetti da altre patologie onco-ematologiche.

Senza casa

Dagli ospedali si arriva alle misure sociali, scritte per i ceti più in difficoltà: il ministero del Lavoro di Marina Elvira Calderone deve ancora sbloccare 2 milioni di euro per il cosiddetto bonus mensa, ufficialmente denominato «fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola».

Tema diverso, ma emergenza affine è quella relativa alla casa. Si attende l’approvazione del Piano casa Italia che mette sul tavolo, nel complesso, 560 milioni di euro, fino al 2030. L’intento è di attuare concrete politiche contro il disagio abitativo.

Il via libera spetta al ministero delle Infrastrutture di Salvini, la data limite era il 30 giugno. Sempre il Mit tiene in ostaggio i 30 milioni di euro resi disponibili per il fondo morosità incolpevole, che aiuta le persone impossibilitate a pagare gli affitti per imprevisti, come malattia o perdita del lavoro. Non solo. Ci sono ulteriori interventi in stand-by, tra questi la ripartizione dei 300 milioni di euro del «fondo finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare» nelle mani del Viminale di Matteo Piantedosi.

Il provvedimento è scaduto già il 30 marzo, la documentazione è stata inviata ai comuni. Manca il semaforo verde finale. La lista delle mancanze si completa con misure simboliche: ad aprile il ministero della Cultura di Alessandro Giuli avrebbe dovuto ripartite i 900mila euro per la Casa museo Matteotti nella provincia di Rovigo. Ancora in attesa del fondo.

