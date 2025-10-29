Alta tensione al ministero della Cultura

La manovra delle liti, al Mic è scontro totale tra Lega e meloniani

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli e la sottosegretaria Lucia Borgonzoni
Il ministro della Cultura Alessandro Giuli e la sottosegretaria Lucia Borgonzoni
Stefano Iannaccone
29 ottobre 2025 • 07:00

La sottosegretaria Borgonzoni chiede l’intervento di Salvini. FdI accusa i leghisti di assenza dalla trattativa sui fondi al cinema 

Ci sono gli affitti brevi, con l’aumento dell’aliquota della cedolare secca, lo scontro sulle banche e la scure sulle infrastrutture e sulle forze dell’ordine. Abbondano i capitoli della manovra che aprono scontri nella maggioranza. Ma si è aperto un altro fronte: quello dei tagli al cinema. Per cui si profila un altro muro contro muro tra Fratelli d’Italia e la Lega, con ricadute soprattutto all’interno del ministero della Cultura. E il rischio che lo scontro riverberi ai piani alti del governo

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.