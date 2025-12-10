Una legge di Bilancio stile pentapartito

Fare cassa su oro e sigarette, manovra da ritorno al passato

Stefano Iannaccone
10 dicembre 2025 • 07:00

Votazioni al Senato solo nel weekend, la maggioranza riesuma parole da Prima repubblica. Fratelli d’Italia e Lega rilanciano sulle riserve auree di Bankitalia, il Pd protesta: «Finanziaria secretata», afferma il vicecapogruppo alla Camera Ricciardi

Rincari per sigarette e, in parte, per il caro carburante. Aumento dell’età pensionabile. Ma anche la sempiterna idea di ritoccare la soglia del contante, che Fratelli d’Italia vuole portare a 10mila euro, e la battaglia sull’oro. Prima con l’ipotesi di una tassa speciale per drenare qualche centinaia di milioni di euro, poi con il progetto di prendere il controllo dei forzieri della Banca d’Italia. Sullo sfondo si staglia una certezza: votazioni notturne nel fine settimana in commissione Bilanc

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.