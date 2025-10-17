Oggi attesa l’approvazione della legge di bilancio

Manovra della discordia, cancellate le promesse di Salvini sulle pensioni

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con il sottosegretario Claudio Durigon
Stefano Iannaccone
17 ottobre 2025 • 07:00

Il Documento programmatico conferma l’aumento dell’età pensionabile. Sulle banche accordo in extremis su un contributo volontario dopo che Tajani aveva attaccato: «Tassa su extraprofitti come in Urss»

Il clima intorno alla manovra è ricco di tensioni, al di là dei sorrisi di facciata. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non vuole accumulare ritardi: il via libera al disegno di legge è previsto nel Consiglio dei ministri di oggi. Il nervosismo degli ultimi giorni è solo il viatico di quella che sarà una finanziaria delicata. Tanto che, per evitare ulteriori irrigidimenti dei partiti, dovrebbe essere garantita la possibilità di presentare emendamenti da parte dei parlamentari di mag

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.