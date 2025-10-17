Manovra della discordia, cancellate le promesse di Salvini sulle pensioni

true false

Il clima intorno alla manovra è ricco di tensioni, al di là dei sorrisi di facciata. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non vuole accumulare ritardi: il via libera al disegno di legge è previsto nel Consiglio dei ministri di oggi. Il nervosismo degli ultimi giorni è solo il viatico di quella che sarà una finanziaria delicata. Tanto che, per evitare ulteriori irrigidimenti dei partiti, dovrebbe essere garantita la possibilità di presentare emendamenti da parte dei parlamentari di mag