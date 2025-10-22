Gli affitti brevi porteranno 100 milioni all’anno nelle casse statali

Dall’America’s Cup alle caserme, la manovra è già piena di mance

Stefano Iannaccone
22 ottobre 2025 • 20:36

Per l’evento sportivo a Napoli arrivano 30 milioni, altri 55 per una struttura dell’Arma a Pisa. C’è anche mezzo milione per il think tank guidato dal fondatore della Compagnia delle opere 

Ci sono i 30 milioni di euro all’America’s Cup di Napoli 2027, spalmati in due tranche di pari importo (15 milioni) per il prossimo biennio. Un finanziamento che arriva, per un fortuito intreccio di calendario, a poche settimane delle elezioni regionali in Campania. Resta che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vuole sventolare a mo’ di propaganda (anche futura) la Coppa America in salsa partenopea. Nella manovra economica, ora bollinata dalla ragioneria dello stato e trasmessa al Senat

