Manovra coi pieni poteri: blitz sull’autonomia e parlamento azzerato

true false

Alla Camera la manovra è attesa come un apostrofo rosso tra un panettone natalizio e un cotechino di Capodanno. O, nella migliore delle ipotesi, come antipasto del cenone della vigilia di Natale. Comunque vada i deputati potranno giusto votare, senza nemmeno il tempo di leggerla fino in fondo. Perché, se proprio tutto andasse per il meglio, il testo non arriverebbe a Montecitorio prima del 20 dicembre per l’avvio dell’iter. E il testo deve essere approvato entro il 31 dicembre per evitare l’eser