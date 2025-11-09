Manovra: Tagli a tutto ma non agli staff, più soldi a Salvini e Crosetto

true false

Tagliate tutto, ma non consulenti e collaboratori. La mannaia del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha in gran parte salvato questo capitolo di spesa. O meglio: la ripartizione delle spese ministeriali ha tutelato il potere di assunzione del personale chiamato a dare l’indirizzo politico ai singoli dicasteri. E per questo spesso pieno di fedelissimi dei ministri. Uffici da 330 milioni Mentre infuriano le polemiche sugli effetti della finanziaria a favore del ceto medio, una certezza è