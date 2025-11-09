Stanziati 330 milioni di euro per gli uffici di diretta collaborazione

Manovra: Tagli a tutto ma non agli staff, più soldi a Salvini e Crosetto

Stefano Iannaccone
09 novembre 2025 • 07:00

Molti uffici a diretto riporto dei vari ministri del governo aumentano i costi rispetto all’anno in corso. Alle Infrastrutture la dotazione cresce di 4 milioni, alla Difesa di altri 2. Resistono anche Giuli e Urso

Mef in parità

Tagliate tutto, ma non consulenti e collaboratori. La mannaia del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha in gran parte salvato questo capitolo di spesa. O meglio: la ripartizione delle spese ministeriali ha tutelato il potere di assunzione del personale chiamato a dare l’indirizzo politico ai singoli dicasteri. E per questo spesso pieno di fedelissimi dei ministri. Uffici da 330 milioni Mentre infuriano le polemiche sugli effetti della finanziaria a favore del ceto medio, una certezza è

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.