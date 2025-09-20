Ecco la manovra: tutto su missili e carri e briciole alla sanità

La metà delle risorse assorbita dalla Difesa per i sistemi d’arma. Saltano le promesse di Salvini sulla flat tax e le pensioni, per il ceto medio solo un mini taglio

Tasse, Mezzogiorno, Difesa, aiuti alle imprese: la manovra è ancora all’elenco delle buone intenzioni. Ma con una serie di misure che non è possibile approvare. E altre che restano in forse, tra color che son sospese. Nella migliore delle ipotesi verrebbero varate con impatto minimo, giusto per dar fiato alla propaganda. Oltre il calcolo contabile si affaccia l’aspetto politico: l’assenza da parte del governo Meloni di una visione economica, ancora meno di politica industriale. Nulla di diverso