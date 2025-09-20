Prime ipotesi concrete al mef: A disposizione 10-12 miliardi

Ecco la manovra: tutto su missili e carri e briciole alla sanità

Stefano Iannaccone
20 settembre 2025 • 07:00

La metà delle risorse assorbita dalla Difesa per i sistemi d’arma. Saltano le promesse di Salvini sulla flat tax e le pensioni, per il ceto medio solo un mini taglio

Tasse, Mezzogiorno, Difesa, aiuti alle imprese: la manovra è ancora all’elenco delle buone intenzioni. Ma con una serie di misure che non è possibile approvare. E altre che restano in forse, tra color che son sospese. Nella migliore delle ipotesi verrebbero varate con impatto minimo, giusto per dar fiato alla propaganda. Oltre il calcolo contabile si affaccia l’aspetto politico: l’assenza da parte del governo Meloni di una visione economica, ancora meno di politica industriale. Nulla di diverso

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.