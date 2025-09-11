Secondo l’assessore regionale di Zaia «FdI in Veneto non è radicato, il consenso è tutto legato alla premier». L’ex generale, invece, «deve essere leghista», che significa: «Post ideologico e soprattutto antifascista»
Marcato (Lega): «Il Veneto è leghista, non meloniano. Vannacci? Con noi c’entra poco»
11 settembre 2025 • 07:00
Secondo l’assessore regionale di Zaia «FdI in Veneto non è radicato, il consenso è tutto legato alla premier». L’ex generale, invece, «deve essere leghista», che significa: «Post ideologico e soprattutto antifascista»