Secondo l’assessore regionale di Zaia «FdI in Veneto non è radicato, il consenso è tutto legato alla premier». L’ex generale, invece, «deve essere leghista», che significa: «Post ideologico e soprattutto antifascista»

Quanta è la distanza tra Venezia e Roma? Siderale, per l’assessore regionale allo Sviluppo economico in Veneto, Roberto Marcato, una vita di militanza «nella Liga Veneta», idee chiare e spesso controcorrente anche sul dopo-Zaia.

Assessore, manca ancora il nome del candidato presidente, e il voto si avvicina.

Lo dico da tempo che secondo me sarebbe stato un bel segnale avere il nome del candidato con anticipo, per rispetto ai veneti. Invece abbiamo trascorso questi mesi tra mille polemiche sterili, di basso profilo e inutili e il nostro elettorato non capisce perché una maggioranza così forte, almeno sulla carta, non sia in grado di individuare un nome forte e condiviso per un cambio epocale come quello dopo i quindici anni di Luca Zaia.

E perché è successo?

Lo dico con rispetto: a causa di dinamiche molto romane, che non so quanto vengano però capite dai veneti.

Tra le dinamiche romane c’è anche il fatto che non è scontato che il successore di Zaia sia leghista.

Sono così convinto del fatto che il successore di Zaia debba essere un altro leghista che un anno e mezzo fa ho detto: o il candidato è della Lega, oppure si va da soli. Avevo anche proposto un tridente d’attacco: la lista Zaia, la lista della Lega e una civica di amministratori a trazione autonomista, con un candidato governatore il cui nome sarebbe stato quasi un dettaglio.

Politicamente come lo giustifica, visto che in Veneto Fratelli d’Italia è ben oltre il 30 per cento?

Io sono convinto che il grande consenso di cui lei parla sia più consenso di Giorgia Meloni che del partito Fratelli d’Italia in Veneto. Rispetto i colleghi, ma penso che “l’effetto Meloni” sia determinante. La Lega, invece, in Veneto ha da sempre una classe dirigente molto radicata e la Liga Veneta è una sorta di religione.

La Lega infine la spunterà?

Il Veneto è un «ribollir di tini» continuo ed è noto che la Liga Veneta sia contraddistinta da una buona dose di follia, io stesso ne sono un esempio. A Roma questo lo sanno e penso che si propenderà per un candidato leghista per evitare che si creino tensioni.

Si sbilancia a dire che Alberto Stefani deve essere il candidato?

Non faccio nomi perché non sono nella stanza dei bottoni dove si decide. Stefani è segretario del partito e la longa manus di Matteo Salvini in Veneto, quindi il suo è il nome naturale. Lo conosco ed è persona per bene e preparata.

Con o senza la lista Zaia?

La lista Zaia ha il valore aggiunto di poter attingere consenso sia a destra sia a sinistra e credo sarebbe la scelta migliore. Sono realista però, e capisco che sia indigesta a molti compagni di viaggio perché rischia di essere la lista più votata in Veneto. Mi metto nei panni dei segretari di tutti i partiti del centrodestra e capisco che sia difficile accettarla. Per questo penso che avere in Zaia il capolista della lista della Lega possa essere la soluzione più interessante.

Se il Veneto rimane alla Lega, lei sa che a FdI spetterà la Lombardia.

Anche questa mi sembra una dinamica molto romana, che il cittadino fa fatica a capire. Ci si aspetterebbe che il centrodestra indichi il candidato migliore, senza bandierine. Immaginare di decidere in laboratorio quale partito esprimerà il candidato in Lombardia nel 2028 mi sembra una liturgia che poco ha a che vedere con la realtà. Senza contare che in politica può cambiare tutto in 24 ore, figuriamoci in due anni.

Qualche guaio, però, oggi c’è anche nella Lega. Uno in particolare si chiama Roberto Vannacci. Molti dirigenti lo hanno attaccato, lei cosa pensa del generale?

L’ho detto in tempi non sospetti: Vannacci c’entra molto poco con la Lega. Il nostro è un partito post ideologico, né di destra né di sinistra, ma anche radicalmente antifascista e questo non va mai dimenticato. Per questo mi viene l’orticaria a sentir parlare della X Mas, ma anche di anormalità degli omosessuali o degli atleti di colore: sono cose che per fortuna appartengono al passato e non hanno nulla a che vedere con un partito popolare come il nostro. Solleticare certi pruriti popolari non dovrebbe appartenere alla dialettica della Lega.

Eppure il segretario Matteo Salvini lo ha difeso.

Zaia ha detto che deve comportarsi da leghista, io sono più duro e dico: deve essere leghista. Il che vuol dire mettere al centro il territori, l’autonomia, la sicurezza per i più deboli. Noi siamo diventati il partito degli operai e delle piccole partite iva in Veneto perché siamo gli interpreti di questi valori. Il partito non deve snaturarsi, “vannaccizzarsi” come dice lui: la Lega a cui ho dedicato trent’anni non si fa intaccare da niente e da nessuno.

Salvini non ha snaturato quel modello di cui lei parla?

Salvini ha promosso la Lega nazionale: bene, purché sia una federazione di leghe regionali sul modello della Cdu bavarese. Ogni territorio deve esprimere se stesso: il centralismo è un sistema fallimentare, l’autonomia è l’unica strada per far crescere il paese e la Lega deve essere interprete di questo. Del resto, ci sono già abbastanza partiti nazionali.

Parole controcorrente.

Sono sempre stato una voce critica e l’ho anche pagato a caro prezzo. Ma anche a queste regionali lavorerò per il partito e farò la mia parte, come sempre.

