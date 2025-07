L’ex sindaco dem non si ritira: «Questa storia sarà un boomerang per la destra». Il Pd sta al suo fianco, il leader M5s riflette sulle carte per confermare l’alleanza

Alle sei dei pomeriggio è Igor Taruffi, numero due del partito, a dare il via libera del Nazareno alla prosecuzione della corsa al voto nelle Marche, dopo l’avviso di garanzia grandinato sul candidato presidente. «Abbiamo sentito Matteo Ricci, che si è già dichiarato totalmente estraneo ai fatti contestati», dice la nota, e dopo la fiducia di rito nella magistratura e la richiesta che la vicenda venga presto chiarita, la frase chiave è: «Il Pd è pronto a stare al suo fianco nella campagna elettorale».

Schlein non parla, per ora. Perché dovrebbe, dicono i suoi, «è una questione locale». Ma la prova marchigiana non è una questione locale. Infatti per un giorno intero dal cerchio stretto della segretaria è calato il silenzio. Come sulle indagini di Milano e sul sindaco Beppe Sala, anche stavolta la leader ha impiegato un tempo infinitamente lungo, almeno per i tempi della comunicazione, per decidere la «linea» del Pd sulla bufera che si è abbattuta sul candidato raggiunto da un avviso di garanzia.

Nel caso milanese Schlein voleva vedere più chiaro nelle accuse che i magistrati facevano al primo cittadino sostenuto da due sindacature dal Pd. Nel caso pesarese – le accuse a Ricci riguardano il periodo in cui era sindaco della città marchigiana – l’impianto delle accuse è subito apparso «fragile», bisbiglia chi è vicino alla segretaria. Nelle chat del Pd rimbalza lo stralcio dell’avviso di garanzia a «Ricci Matteo» che «consentiva a Santini Massimiliano (incaricato della comunicazione istituzionale e, per la Procura, regista di un sistema di affidi diretti, con funzioni di pubblico ufficiale di fatto, ndr), ed Esposto Stefano (presidente delle due no profit che hanno ricevuto oltre 600mila euro di affidamenti diretti da Comune e sponsor privati, ndr) di ricevere denaro ed altri utilità patrimoniali (...)» e «otteneva direttamente una utilità non patrimoniale, attraverso la realizzazione, con modalità illegittime, di opere ed eventi pubblici del Comune di Pesaro di grande richiamo e in grado di conferire un’immagine di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e politica del sindaco, così arrecando al medesimo un rilevante beneficio di accresciuta popolarità e consenso».

Nella lettura del Pd, l’allora sindaco non c’entra nulla con gli ipotizzati reati del suo consulente. E che cercasse dalle iniziative incriminate (la realizzazione di un murale su Liliana Segre e del maxi casco per celebrare Valentino Rossi) «di accrescere popolarità e consenso» fa sorridere amaramente i dem, senza distinzione di corrente: «E cosa dovrebbe fare un sindaco, se non cercare di accrescere il suo consenso?». «Inquieta» anche la tempistica dell’avviso di garanzia arrivato il giorno dopo l’indizione ufficiale del voto, il 28 e 29 settembre.

Il potere di veto

Ma il silenzio di Schlein, ha un’altra ragione: la segretaria ha dovuto aspettare per ore di capire l’atteggiamento dell’alleato Giuseppe Conte. Il presidente M5s la sera di martedì ha diffuso un messaggio freddo sull’avviso a Ricci, ma non necessariamente di rottura: «Ci riserviamo di valutare approfonditamente le contestazioni», «al fine di comprendere se gli venga mossa una semplice contestazione per spese del Comune non corrette o se vi siano gli elementi di una condotta disonesta». Poi si è fatto mandare l’avviso di garanzia e per tutto ieri i suoi hanno spiegato: «Sta leggendo le carte», anche se sono solo 26 pagine, per esprimere il suo verdetto. Negli anni attenzionati dalla procura, a Pesaro M5s stava nella maggioranza di Ricci. In ogni caso Conte si è preso l’ultima parola sulla campagna elettorale marchigiana.

In mattinata si era diffusa la voce che l’alleato chiedesse la sostituzione del candidato. I dem hanno brancolato nel buio, e setacciato i social alla ricerca di qualche presagio. A mezzo pomeriggio Giorgio Fede, coordinatore M5s-Marche, ha ribadito che il movimento si riserva «di fare una valutazione attenta dei rilievi giudiziari per comprendere se c’è compatibilità rispetto al nostro sistema valoriale». Il tono pacato del deputato lascia intuire che persino per il M5s le accuse a Ricci non «compromettono» il loro «sistema valoriale».

Mentre le prossime date della campagna delle le forze politiche di centrosinistra slittano o finiscono in forse, Ricci invece ha deciso di partecipare alla kermesse della lista civica nazionale organizzata in un hotel di Lido di Fermo dall’assessore romano Alessandro Onorato (a onor di cronaca, Domani ha rivelato una sua condotta quantomeno discutibile sul piano del conflitto di interessi: a fine 2024 ha venduto una casa a una società beneficiaria diretta e indiretta di appalti dal Comune, il cui capo lo ha anche assunto in una sua azienda).

Applaudito dai tanti sindaci presenti, ha annunciato ufficialmente la sua scelta di restare in campo, sicuro che «questa vicenda tornerà indietro come un boomerang sul centrodestra». Sarà ascoltato dai magistrati il 30 luglio e confida di dimostrare da subito la sua estraneità ai fatti contestati. Ma ha spiegato da subito che sarebbe andato avanti comunque.

Nel centrosinistra marchigiano non c’è un piano B al candidato Ricci. Certo, un disimpegno dei M5s farebbe la differenza nel risultato, anche perché i sondaggi fin qui lo hanno dato a un’incollatura dal presidente uscente Francesco Acquaroli. Ma quel disimpegno a ieri era improbabile.

Coalizione sempre a rischio

Il punto però per il Nazareno non è marchigiano: è nazionale e generale. Anche incassando il via libera di Conte, c’è un dato ormai empiricamente provato, da Milano a Bari a Pesaro: il campo largo è letteralmente un campo minato se a ogni sussurar di procura l’alleato M5s si riserva il diritto di veto, o sistematicamente non intende smarcarsi dalle ipotesi accusatorie dei pm.

Pesaro, dopo Milano, pongono al Nazareno un problema fin qui sottovalutato: se si può costruire un’alleanza nazionale, oltreché locale, con chi è pronto a sfilarsi, e ad attaccare come e con la destra.

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata