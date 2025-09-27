Comunque vada con Ricci nelle Marche per Conte sarà un successo

Se si vince, il merito sarà del contributo portato dal Movimento 5 stelle, se si perde, la sconfitta sarà in capo al candidato dem e alla sua segretaria. Che, a quel punto, potrebbe essere assorbita da dispute interne al suo partito e avere meno tempo da dedicare al suo posto da leader delle opposizioni
Comunque vada, per Giuseppe Conte lunedì sera sarà un successo. Certo, la speranza è ancora – nonostante i sondaggi sfavorevoli che circolano – che alla fine le Marche passino di mano, rendendo più realistico l’ambizioso 6-1 prospettato da Angelo Bonelli alla festa di Avs di inizio mese. Ma in altre zone della coalizione sono più realistici: se fosse confermato come presidente di regione Francesco Acquaroli, potrebbe partire un effetto domino che renderebbe la strada del campo progressista più i