La premessa è che «non seguo più da tempo le vicende regionali», che sulla forza della destra in Veneto il discorso «sarebbe lungo». Se è una storia lunga, Massimo Cacciari – 81 anni lo scorso giugno – la conosce bene, e ne ha scritto alcuni capitoli: filosofo, saggista, politico, opinionista richiestissimo dalle tv, è stato due volte sindaco della sua Venezia. Il Veneto una delle (per ora solo) due regioni in cui il centrosinistra ha trovato un accordo largo per le prossime regionali. Larghissimo anzi: c’è anche Rifondazione comunista.

Eppure (o forse perché) è la regione in cui le speranze di vittoria sono prossime allo zero, anche se ancora la destra è nella nebbia fitta per il post Zaia. Toccherà all’avvocato Giovanni Manildo, già sindaco di Treviso. Che pure è uno che di miracoli ne ha già fatti: riuscì nell’impresa di espugnare la città di Giancarlo Gentilini, il leghista sceriffo che consigliava di «sparare agli immigrati come ai leprotti». L’ultimo “democratico” in Veneto è stato Aldo Bottini: era del Ppi, era il 1995. E durò pochissimo.

Perché in Veneto il centrosinistra non tocca palla da 30 anni?

In Veneto la sinistra non c’è mai stata, dal dopoguerra. Non è una novità. C’è stata la Dc, e poi qualche figura emergente fra i socialisti: ma a Venezia, che ha una storia anomala rispetto al resto della Regione. In Regione ci sono stati momenti in cui il centrosinistra ha vinto, ma in una sostanziale continuità con il centrodestra.

Non è una novità e non ci sarà nessuna novità alle prossime regionali?

Dipende da come finisce a destra, ma dubito che si facciano male più di tanto. Si metteranno d’accordo.

Della storica Dc veneta nulla è finito a sinistra?

Praticamente niente. Qualche personalità della sinistra Dc, dell'area zaccagniniana. Alle prime regionali dopo la catastrofe, cioè dopo Tangentopoli, c’era la possibilità ancora di vincere, c’era la possibilità di candidare Tina Anselmi, erano d’accordo tutti, anche Rifondazione comunista. Ma con lo scioglimento della Dc quella candidatura fu fatta saltare da un settore interno alla stessa Dc. Fu candidato un pellegrino, ex sindaco di Padova (il docente universitario Ettore Bentsik, ndr), ora è morto, pace all’anima sua. E vinse Giancarlo Galan. Era il 1995. Ripeto, la possibilità di vincere c’era. Ma tra le caratteristiche della sinistra del Veneto c’è l’assoluta incapacità di ragionare sulle sue trasformazioni industriali e sociali. Il Pci se la prendeva con i piccoli industriali veneti senza accorgersi che al 50 per cento erano operai espulsi dal settore manifatturiero. Li trattava come se fossero evasori fiscali e basta.

E dopo Galan è arrivato il regno della Lega.

La Lega si afferma, ma durante gli anni 90 era ancora battibile. O almeno lo sarebbe stata se la sinistra avesse saputo fare un discorso seriamente federalista. Ma non lo fu. Chi lo faceva è stato schiacciato. Anche dentro la Lega, dove i veri federalisti furono stritolati fra secessionismo bossiano e centralismo romano ministerial-burocratico partitico e palazzinaro della sinistra. Per la sinistra è stato impossibile fare un discorso sul Nord. E oggi siamo ancora lì. Non è cambiato niente, anzi è peggiorato.

Lei è stato un fautore del federalismo da sinistra. Ha parlato di federalismo come «ultima utopia».

Non c’è bisogno di fare biografia, è tutto scritto. Si poteva contrastare la Lega riorganizzando il centrosinistra e lo stesso Ulivo, dando un’autonomia alle organizzazioni del Nord. Questi discorsi li accennò anche Piero Fassino. Tutti quelli che avevano un minimo di esperienza amministrativa e di radicamento locale fra la fine dello scorso millennio e l'inizio di questo hanno tentato questa strada: sono stati spazzati via tutti.

Zaia è il frutto di questa storia?

La Lega, abbandonata la strategia secessionista già una ventina di anni fa, ha curato il suo radicamento territoriale. E ha creato un vero sistema di potere locale, sul modello di quello della Dc.

Ma ora Fratelli d’Italia nel Veneto ha fatto un balzo. Perché?

Per il disastro salviniano. Fuori dalla Regione non si ha idea della repulsione che si sente nella base industriale, artigianale e commerciale della Lega verso l'ultimo Salvini, quello che si è messo a fare il meridionalista. Tutti voti regalati a Giorgia Meloni.

Resta che quello della Lega è un sistema ancora inscalfibile? Manildo non ha speranza?

È uno che ha esperienza amministrativa, a Treviso è riuscito in un mezzo miracolo. Se gli altri scelgono un cavallo di Caligola può darsi che il centrosinistra questa volta si avvicini alla meta. Dipende da Venezia: se lì il centrosinistra fa il pieno, cosa che può essere dopo la sciagura Brugnaro, lì ci sono tanti voti.

La classe dirigente del centrosinistra nazionale si è attrezzata per questa battaglia?

Ma chi sono? Al di là della segretaria del Pd, c'è qualcuno che li conosce? Una volta nella Dc c'era Aldo Moro, Andreotti, Fanfani, Zaccagnini, Rumor, Colombo. Il Pci era Berlinguer ma anche Pajetta, Napolitano, Chiaromonte, Reichlin, Cossutta. Oggi le classi dirigenti non ci sono.

C'è Conte, c’è Renzi.

Renzi è un dessert. I piatti li faranno Conte e Schlein. Speriamo che si mettano d'accordo decentemente e dove la partita è giocabile se la giochino come si deve. È il minimo sindacale che si chiede. Ma almeno questo lo hanno capito. Mi sembra che abbiano smesso di cercare di vincere a tressette giocando con le regole dello scopone. Ma lasciamoci perdere: tanto in Italia non conta più niente, né il centrosinistra né il centrodestra. Conta cosa fa Trump, cosa fa Putin, e Netanyahu.

I famosi “territori” non contano?

I territori sono finiti da vent'anni. Con il crollo di ogni dibattito sul federalismo autentico e sul riassetto federalista, che finisce con la oscena riforma del Titolo V, si azzera ogni possibilità per una riforma della pubblica amministrazione centrata sulle autonomie locali. Lì finisce tutto. Le autonomie locali non contano niente. Ma l'Italia conta ancora meno di un'autonomia locale.

I dazi di Trump avranno un peso nel voto?

Il banco di prova saranno le politiche. Dipende se la Meloni riuscirà ad avere qualche successo con Trump. Ora tutti si scateneranno in rapporti bilaterali per cercare di disarticolare questa manovra ognuno per conto suo, alla faccia ancora una volta dell'unità politica europea. Se no, se questa guerra dei dazi dovesse avere, cosa tutta da verificare, conseguenze davvero dure sul nostro Pil, questo si sommerebbe ad alcune promesse che certamente non potrebbero mai essere portate in porto. Dipende anche dalla guerra. Se dovesse finire la guerra con la Russia e possiamo riacquistare energia da lì, invece che pagarla venti volte di più dagli Stati uniti cambia tutto, e subito.

