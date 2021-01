Dopo aver lanciato l’iniziativa dei responsabili (ed essersi fatto da parte), Clemente Mastella va avanti per nuove vie. Il sindaco di Benevento ha deciso: «Poiché ritengo che il paesaggio politico cambierà, con le poche energie che ho ancora in questo mio crepuscolo di vita umana e politica, mi muoverò per creare un movimento, un partito, che si chiamerà “Meglio noi, per l'Italia”. Visto quello che sta accadendo credo che registrerà un po' di consensi». Mastella poi ha spiegato che mettera : «Lo dico per esperienza: i “partiti parlamentari” senza agganci nelle realtà territoriali, come io ho sempre avuto, non potranno mai esistere».

Mastella si prepara a prendersi il centro: «Parlo di un’area di centro – ha infatti specificato -. se Renzi, Zingaretti, Di Maio e Leu pensano, dopo quello che hanno fatto vedere agli italiani, di vincere le elezioni, perderanno in maniera inesorabile. C'è bisogno di un’area centrale chi gli dia una mano, come avvenne a suo tempo con l'Udeur che, all'epoca, prendeva 300.000 voti e consentiva ai Ds di governare. Prendeva più di Italia viva».

