Dopo lo scontro tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron. Nel corso del colloquio telefonico, riferisce una nota congiunta di Quirinale ed Eliseo. entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due paesi.

I due presidenti, si legge, hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione Europea.

Il consiglio Esteri

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato stamani nella sede del Consiglio, a Bruxelles, per partecipare al consiglio Affari Esteri, nel quale si dovrebbe parlare, su richiesta italiana, dei flussi migratori nel Mediterraneo Centrale e della crisi scoppiata con la Francia per via della nave Ocean Viking.

Tajani non è passato dalla postazione dei doorstep, senza rilasciare dichiarazioni e salendo direttamente in sala, contrariamente alle attese.

