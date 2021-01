«Non è una mera distribuzione di incarichi». Matteo Renzi nel suo discorso al Senato prima del voto di fiducia sul governo ha attaccato il presidente del consiglio Giuseppe Conte e ha rivelato che il premier gli ha offerto un ruolo internazionale: «Lei, quando ci siamo incontrati, mi ha chiesto con gentilezza se ero interessato a incarichi internazionali. Io le ho detto di no. In questo momento non è in ballo il destino personale di tizio, caio o sempronio. È in ballo il destino dell'Italia», ha detto il leader di Italia viva.

Per Renzi, Conte gestisce il governo come una questione di poltrone: «Sembra che la discussione riguardi le singole persone. Io non ho perso niente. Noi non abbiamo perso niente. Ma è l'Italia che sta perdendo la cosa peggiore da perdere, che è la più grande occasione, più del Piano Marshall. Le poltrone, i posti, gli incarichi passano. Le opportunità mai più. Ecco perché le chiedo, presidente: “Facciamo un grande investimento sul futuro”». Teresa Bellanova, la senatrice del suo gruppo che ha di recente rassegnato le dimissioni da ministra per l’Agricoltura aprendo la crisi, ha poi annunciato che Italia viva si asterrà.

