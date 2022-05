Se Eni pagherà il gas in rubli, come previsto dal decreto di Vladimir Putin, per Matteo Salvini non ci sarà alcun problema: «Fanno bene. L’importante è che continui ad arrivare il gas metano. Se pagano in soldi del Monopoli, in dollari o scellini facciano loro. A me interessa che le famiglie e le imprese italiane abbiano gas e metano». Non sembra un cedimento a Putin? «Fare a meno del gas è un’assurdità», risponde così a Domani, eludendo parte della domanda, il segretario della Lega, che parla a margine della convention leghista “È l’Italia che vogliamo”. Nel pomeriggio è previsto un panel con gli amministratori delegati delle compagnie energetiche tra cui anche Claudio Descalzi, l’amministratore delegato dell’Eni.

No alla Finlandia della Nato

Foto AP

Il segretario della Lega si è espresso anche contro l’ingresso della Finlandia nella Nato: «Io ragiono solo in termine di pace. Quello che avvicina la pace va fatto subito, quello che allontana la pace va messo in lista di attesa. Portare i confini della Nato ai confini con la Russia avvicina la pace? Lascio a voi giudicare... ».

Salvini ha detto che è «concentrato sull’oggi. L’oggi non è l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato ma costringere Ucraina e Russia a parlarsi. Poi dell'allargamento dell'Ue e delle adesioni alla Nato avremo modo di parlare nei prossimi mesi», ha continuato.

La priorità, ha detto, sarà «rimettere intorno a un tavolo coloro che si sono abbandonati» e ha messo sullo stesso piano Russia e Ucraina: «Non c’è discussione su chi ha invaso e su chi si e' difeso e non c’è discussione sul nostro radicamento nei valori occidentali di libertà, rispetto della democrazia e dei diritti civili. Siamo al terzo mese di guerra: occorre fermarsi».

