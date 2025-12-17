Ponte sullo Stretto e pensioni, il grande fallimento di Salvini

Slittano e vengono allocati altrove i fondi destinati all’opera, si alza l’età pensionabile. Così il vicepremier finisce sbugiardato da Giorgetti sui suoi due cavalli di battaglia

true false

L’unica buona notizia pre-natalizia per Matteo Salvini è arrivata dai tanto criticati giudici, in particolare il collegio di Cassazione, che ha confermato in via definitiva la sua assoluzione sul caso Open Arms come da richiesta anche del procuratore generale. C’è poco altro, però, sotto l’albero del leader leghista. Ormai in un costante testa a testa politico con una Forza Italia in crescita (e sopra la Lega in molte regioni), la manovra di bilancio rischia di essere la certificazione di quanto