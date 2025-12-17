la Lega evoca la “manina”, ma è quella di Giorgetti

Ponte sullo Stretto e pensioni, il grande fallimento di Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini
Giulia Merlo
17 dicembre 2025 • 20:59

Slittano e vengono allocati altrove i fondi destinati all’opera, si alza l’età pensionabile. Così il vicepremier finisce sbugiardato da Giorgetti sui suoi due cavalli di battaglia

L’unica buona notizia pre-natalizia per Matteo Salvini è arrivata dai tanto criticati giudici, in particolare il collegio di Cassazione, che ha confermato in via definitiva la sua assoluzione sul caso Open Arms come da richiesta anche del procuratore generale. C’è poco altro, però, sotto l’albero del leader leghista. Ormai in un costante testa a testa politico con una Forza Italia in crescita (e sopra la Lega in molte regioni), la manovra di bilancio rischia di essere la certificazione di quanto

Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.